▲ 【東涌綫延綫】港鐵東涌綫延綫動工、目標2029年通車 從東涌東到中環、尖沙咀的車程將快21分鐘

港鐵 （00066） 東涌綫延綫周四（25日）舉行動工典禮，正式展開主體工程，目標於2029年通車。東涌綫延綫項目包括新增東涌東及東涌西兩個新車站，以及建造約2.5公里的新鐵路路段，以配合東涌東填海區及東涌西的新市鎮擴展計劃。

東涌綫延綫是多個正在推展的新鐵路項目中首個動工的項目，項目主要分為「東涌西段」及「東涌東段」兩部分。「東涌西段」將由現有東涌站的鐵路隧道向西延伸約1.3公里，於逸東邨以西建造東涌西站；東涌西站為地底車站，將成為東涌線的新終點站。

港鐵預計東涌東將會創造約4萬個就業機會

由於東涌綫延綫項目涉及在營運中的東涌綫上進行工程，為工程規劃、施工和建造時間帶來不少挑戰，預期通車時將服務東涌區共約29萬現有及新增人口，貫通整個北大嶼山的鐵路及公共交通網絡。

財政司司長陳茂波表示，日後從東涌東到中環、尖沙咀的車程將快21分鐘，為東涌東及東涌西新增約18萬人口提供便利，預計東涌東將會創造約4萬個就業機會，帶來巨大社會效益，期望項目建成後可連接至新界西，再接駁至前海，對本港物流業幫助很大。他又稱，除東涌線延線項目外，政府亦會全力支持北環線古洞站、屯門南延線等鐵路項目，提醒港鐵要在預算內早日完成工程。

屯門南延綫、東鐵綫古洞站及小蠔灣站今年陸續動工

港鐵公司主席歐陽伯權指，港鐵於過去40多年不斷提升鐵路網絡，以鐵路服務連繋香港各區，很高興為香港鐵路發展的一個全新階段揭開序幕，新鐵路配合香港的發展藍圖，以鐵路帶動發展、創造機遇，建設更多宜居宜業的社區。

繼東涌綫延綫動工後，其他新鐵路項目，包括屯門南延綫、東鐵綫古洞站及小蠔灣站，亦計劃於今年陸續動工。北環綫主綫、洪水橋站及機場鐵路掉頭隧道延展段的法定程序或前期工作亦一直有序推展。

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

相關文章：【港鐵AGM】港鐵本地乘客量已回復至疫情前九成 料1、2個月會完成資產管理及維修保養制度檢討

相關文章：【開心香港】港鐵送逾4500萬元獎賞 6月抽獎送港鐵全年車票等

編輯：陳韻妍