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【海外升學】滙豐：香港富裕家長送子女海外升學預花265萬元　3成家長甘願賣資產

Hot Talk 15:52 2023/05/25

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【海外升學】滙豐：香港富裕家長送子女海外升學預花265萬元　3成家長甘願賣資產

香港不少富裕和中產人士都希望安排子女海外升學，滙豐最新調查顯示，在有計劃安排子女海外升學的香港富裕家長中，平均預計開支達到265萬元。滙豐續指，受訪者平均將家庭收入約22%預留作升學儲備，但6成仍感到到達成目標具有難度，3成受訪者更考慮變賣資產或以個人資產進行再融資。

滙豐調查於今年4月中於網上調查，共訪問386名年齡介乎24至64歲、擁有100萬元港幣以上流動資金、至少有一位年齡介乎6歲至22歲的子女、現正或有計劃於海外升學的家長。

大多數家長（58%）預計實踐子女海外升學計劃需要花費港幣100萬至300萬元，平均開支為265萬。6成家長認為需要 5 年或更長時間才能累積足夠的資金。然而，大部分家長（52%）只在子女負笈前1至4年前才開始準備。

滙豐推海外升學貸款　最多可借300萬元

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，。有 見越來越多香港學生在更年輕時便到海外升學，該行除了提供主流的財富管理和保險等方案，也額外引入「駐場海外升學顧問」，於滙豐旗下兩個財富管理中心提供專業升學教育諮詢服務 ，並推出教育私人貸款新優惠及其他升學相關課程和活動。

滙豐表示，合資格客戶申請國際教育私人貸款，最多可借300萬元，還款期最長60個月。貸款額達150萬元、12個月還款，實際年利率低至2.25厘，並可有10,600港元現金回贈。

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

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編輯：麥德銘

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