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【港元定存】渣打3個月及半年港元定存享4.08厘息 中長期存款邊間大行最高息？

15:34 2023/05/25

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渣打自第2季以來首次加港元定存息。

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港元拆息轉升，今天（5月25日）有2間業界調整定存息，包括集友上調3個月年息0.1厘，新息率至3.7厘；6個月年息微升0.05厘至3.65厘，起存金額100萬元，上限3000萬元，適合所有客戶的全新資金，分行渠道開立，推廣期至下周三（31日），額滿即止。反觀，大眾財務略減1年息率0.05厘，報3.7厘。

此外，渣打香港 （02888） 近日新推3個月及半年的定存年息至4.08厘，起存額為50萬元新資金，上限為150萬元，適用於全新「優先理財」或「優先私人理財」客戶於分行辦理。

至於門檻較低，10萬元起存額，渣打亦把3個月及半年加至4厘，惟只限「優先私人理財」客戶於分行辦理。如以3個月期計，渣打的4.08厘在高息榜排第2位。

另市傳近日滙豐（HSBC）向特選客「枱底」加3個月至4.6厘，但未悉這特高息是否仍有，故只以其網站的牌面價息3.1厘作比較；再者，據報其他銀行在個別分行每天推快閃超高息，或稍縱即逝，惟本網只以各業界公開發布的牌價息率作參考。

渣打回應本報查詢指，港元3個月及半年定存的相關息率只適用於指定客群，並有特定要求，定存息率可高達4厘只適用優先私人理財客戶；4.08厘只適用全新優先私人理財或優先理財客戶。

上商：半年結前 不少港銀上調存息

1個月拆息終止兩連跌，長周末前轉升至4.38厘；反映銀行資金成本的3個月拆息報4.63厘。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢說，由於最近港元拆息走高，加上半年結粉飾櫥窗效應，不少銀行提升其存息；但相信半年結後，定存息會回落。陳志偉補充，現市況客戶對3個月存期的存款興趣較大。且預期1個1月拆息在6月底前在約4 至 5厘區間上落。

4大行高息榜：

3個月：

  • 渣打4.08厘（須全新優先私人理財或優先理財客戶，門檻50萬元新錢）
  • 渣打4厘（優先私人理財客，門檻10萬元新錢）
  • 滙豐及中銀香港 （02388） 3.1厘
  • 恒生 （00011） 3.09厘
  • 渣打3厘（只供中小企客戶）

半年期：

  • 渣打4.08厘（須全新優先私人理財或優先理財客戶，門檻50萬元新錢）
  • 渣打4厘（優先私人理財客，門檻10萬元新錢）
  • 中銀、滙豐及渣打3.2厘（渣打的門檻為10萬元新錢）
  • 恒生3.19厘

1年期：

  • 滙豐、中銀及渣打3.4厘
  • 恒生3.1厘

總覽3個月期，本周4厘息俱樂部再增添生力軍，花旗昨（24日）勁升3個月0.39厘，新息率至4.14厘，罕有問鼎榜首。緊接其後是渣打的4.08厘，而創興於本周一（22日）新推4厘，追貼建行亞洲，兩間中資行雙雙打入三甲榜。

順帶一提，若以渣打3個月及半年的4.08厘計，存款上限150萬元，3個月全期賺取15300元利息；半年袋息30600元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 大眾財務 集友銀行 港元定期存款 定期存款

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