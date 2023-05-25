巨型橡皮鴨「打孖上」重臨香港 10年前呢一幕大家記得嗎?

2013年，全球最高的巨型黃色橡皮鴨現身尖沙咀海傍，引來大批市民前往「朝聖」打卡，風頭一時無兩。闊別10年，巨型橡皮鴨再度歸來，今次更是「打孖上」，周四（25日）突然現身香港，於清晨時分，青衣附近水域開始發現兩隻橡皮鴨的蹤影，在附近海域暢泳約兩個小時，在汀九橋及青馬大橋的襯托下，成為市民及傳媒爭相拍攝的對象。

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由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨型橡皮鴨，自2007年起遨「游」世界各地，2013年的《橡皮鴨游世界．香港站》由創意品牌AllRightsReserved（ARR）策展，吸引大批市民旅客蜂擁親臨維港一睹真身。10年前來港的巨型黃色橡皮鴨，約高16.5米，曾吸引近800萬人去「打卡」，卻曾出現漏氣，慘變「片皮鴨」，令人形象難忘。



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今年適逢橡皮鴨訪港10周年，AllRightsReserved邀請橡皮鴨再次來港，更首度夥拍同伴，齊齊現身大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》。巨型橡皮鴨高18米，是全球最高的橡皮鴨之一。《橡皮鴨二重暢》主辦單位ARR將於6月1日正式公佈有關詳情，期望可愛的橡皮鴨可散發藝術的治癒力量溫暖人心，為大家帶來更多歡樂。霍夫曼以無限放大的童心吸引群眾目光，讓人從日常規律的生活中稍作停頓，建立更多與人互動交流的機會。



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今年剛好成立20周年的ARR，讓藝術走進生活，締造美好的藝術空間是其願景，一直以來為香港及世界各地帶來不同的藝術項目。其中多次攜手國際著名當代藝術家KAWS策劃《KAWS:HOLIDAY》世界巡迴展覽，2018年至今遊走各地，2019年曾到訪香港維多利亞港，足跡先後遍佈首爾、台北、東京、布里斯托爾、新加坡、長白山、墨爾本，甚至遠達外太空。ARR在本港的其他大型戶外藝術項目包括：2007年為日本著名藝術家草間彌生策劃首次在香港舉辦的藝術展《草間彌生．萬點迷（DOTS OBSESSION - SOUL OF PUMPKIN）》，2012年的《你睇！！多啦A夢嚟啦》，2014年《1600熊貓游香港》及2016年《Light Rose Garden HK 玫瑰燈海園》等，都迅速獲得全球注目及熱烈迴響。

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責任編輯：陳詠妍