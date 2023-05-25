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【MPF】料5月份積金人均蝕4,700元　錄得今年第3個月投資虧損

理財智慧 15:56 2023/05/25

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積金評級今日（25日）公布5月份強積金表現預計回報，估計5月份的投資虧損總額估計約為219億元，或相等於每名打工仔平均虧損約4,700元，令今年至今的平均累計投資收益下跌至約2,800元。若依照預期，強積金在2023年將錄得第3個月的投資虧損。

【青姐話】波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

按資產類別劃分，「積金評級指數」截至2023年5月22日的回報表現。（資料來源: 積金評級）

積金評級報告顯示，強積金最大資產類別（佔22%市場份額）的「香港及中國股票基金」，繼2022年後仍是表現落後的資產類別，並預計在2023年錄得第3個月的負回報。

【無得夾錢睇】香港Netflix今起打擊共享帳號 非同住成員須另付$28【見下頁

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目前預計截至5月底，強積金總資產約為1.088萬億元，相等於每名成員的平均帳戶結餘約為23.19萬元。計入5月份供款後，較上月下跌約3,800元，而今年至今則累計增加約7,900元。

【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

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撰文 : 陳楚琨

港股 ETF 基金 經濟 股票 強積金 香港

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