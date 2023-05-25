英國私營醫療服務使用人數創新高 NHS輪候時間過長

英國有醫療行業數據追蹤機構指，隨著英國國民保健服務（NHS）的輪候時間不斷延長，私營醫療服務的使用人數創新高，自費到私營醫療機構求醫的人數也增加。

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私人醫療保健信息網絡（PHIN）的數據顯示，去年全英國有27.2萬人自費支付於私營醫院的診症費或手術費，高於前年的26.2萬人及2019年的19.9萬人。

除了27.2萬人自費外，更有54.7萬人使用私人醫療保險來支付私營醫療服務費用，創下自2019年以來的新高。

PHIN的數據更顯示，私營醫院去年共治療82萬名患者，創歷史新高。

去年私立醫院最多患者接受的醫療程序為白內障手術，有7.6萬名患者做這項手術。其次為有6.6萬名患者接受的化療，第三位是有3.8萬名接受的上消化道檢查。

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PHIN行政總裁加根（Ian Gargan）表示，NHS輪候名單極長，再加上患者不確定要輪候多長時間，變相推動私人醫療服務的使用率激增。

部分患者認為即使自行承擔膝關節或髖關節置換手術費，也比起因等候手術而無法工作更具成本效益。

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責任編輯：鄭錦玲