【BYD 1211】長汽高調舉報排放不達標、比亞迪反撃：報告無效　兩者股價齊挫6%

▲ 【比亞迪1211】長汽高調舉報排放不達標、比亞迪反撃：報告無效 兩者股價大跌

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長城汽車 （02333） 突然發布聲明，指4月11日向生態環境部、市監總局及工信部遞交舉報材料，就比亞迪 （01211） 混合動力車「秦PLUS DM-i」及「宋PLUS DM-i」採用常壓油箱，涉嫌整車蒸發污染物排放不達標問題。比亞迪汽車反擊，測試車輛由長汽自行購買、保管和安排檢測，做法不當，報告無效，並直言「歡迎有關部門隨時過來調查、取證和檢測」。

兩者股價「兩敗俱傷」，比亞迪股價一度急瀉6%，低見232.4元。而長汽則挫近8%，低見8.32元。

比亞迪：長汽測試車輛不符國標要求

比亞迪在聲明指，據公司了解，測試車輛由長城汽車購買、保管並安排送檢，中汽中心（天津） 按長汽的要求進行了相關項目的檢測。測試車輛嚴格來說，不符合國標要求的送檢狀態，即應由第三方抽樣、保管及送檢，並要求完成3000公里磨合後測試，而長城送檢的車輛在檢測時，里程僅為450-670公里。鑑於以上，比亞迪認為其檢測報告無效，長城不能以此作為依據。

長汽靈魂人物是董事長魏建軍，1999年畢業於中共河北省委黨校企業管理專業。魏建軍1990年加入保定長城汽車工業公司（公司前身並擔任總經理），2001年6月至今任董事長，負責集團整體戰略規劃及業務發展。魏建軍為河北省第九屆、第十屆人大代表及中共十八大黨代表。魏建軍現兼任公司主要股東保定創新長城資產管理有限公司董事長，總經理。

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記者：譚志偉