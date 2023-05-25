【英國通脹】英4月通脹率8.7%　降幅不似預期

今年4月，英國的食品價格繼續以近45年來最快的速度飆升，糖、牛奶和麵食等主食價格皆大幅上漲。雜貨價格上漲速度雖略有放緩，但19.1%的升幅接近歷史高位；與此同時，英國整體通脹率自去年8月以來首次大幅下降至單位數，可惜降幅不似預期，財政大臣Jeremy Hunt表示食品價格仍然「高得令人擔憂」，其中糖的價格於過去1年飇升了47%、雞蛋升37%、牛奶升33%（見下圖）。

▲ 圖片來源：BBC

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據悉，當地截至4月的通貨膨脹率為8.7%，低於3月份的10.1%，但仍高於預期的8.2%。這並不等如價格正在下降，而只是價格上漲的速度有所放緩。零售商聲稱，由於他們通常與食品生產商簽訂長期合同，批發價格下跌需要時間才能表現於超市貨架上。

英通脹率高於其他發達國家

儘管通脹下降，但剔除食品和能源價格的核心通脹繼續上升，引發了人們對價格飆升可能持續的擔憂。英國的通貨膨脹率現高於其他發達國家，如德國的7.6%、法國的6.9%和美國的4.9%。

受到價格飆升衝擊的不僅僅是家庭。農民Llyr Jones表示，過去12個月一直「充滿挑戰」，因為飼料、化肥、柴油和電力的價格不斷上漲。他指出，俄烏戰爭增加了壓力，因為他需要從全球市場購買飼料，「但未來幾個月有一線希望」，因為燃料和柴油的成本已經開始下降。

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責任編輯：歐陽佩

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