  • 27°C
香港時間 : 2023525日 (週四) 15:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國通脹】英4月通脹率8.7%　降幅不似預期

商業 14:46 2023/05/25

分享：

分享：

今年4月，英國的食品價格繼續以近45年來最快的速度飆升，糖、牛奶和麵食等主食價格皆大幅上漲。雜貨價格上漲速度雖略有放緩，但19.1%的升幅接近歷史高位；與此同時，英國整體通脹率自去年8月以來首次大幅下降至單位數，可惜降幅不似預期，財政大臣Jeremy Hunt表示食品價格仍然「高得令人擔憂」，其中糖的價格於過去1年飇升了47%、雞蛋升37%、牛奶升33%（見下圖）。

圖片來源：BBC

【在家工作】倫敦上班族每周上班2.3天　長遠減生產力

據悉，當地截至4月的通貨膨脹率為8.7%，低於3月份的10.1%，但仍高於預期的8.2%。這並不等如價格正在下降，而只是價格上漲的速度有所放緩。零售商聲稱，由於他們通常與食品生產商簽訂長期合同，批發價格下跌需要時間才能表現於超市貨架上。

英通脹率高於其他發達國家

儘管通脹下降，但剔除食品和能源價格的核心通脹繼續上升，引發了人們對價格飆升可能持續的擔憂。英國的通貨膨脹率現高於其他發達國家，如德國的7.6%、法國的6.9%和美國的4.9%。

受到價格飆升衝擊的不僅僅是家庭。農民Llyr Jones表示，過去12個月一直「充滿挑戰」，因為飼料、化肥、柴油和電力的價格不斷上漲。他指出，俄烏戰爭增加了壓力，因為他需要從全球市場購買飼料，「但未來幾個月有一線希望」，因為燃料和柴油的成本已經開始下降。

【寵物市場】沃爾瑪進軍寵物遙距診症市場　大戰亞馬遜

責任編輯：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】疫後市民關注健康　健身中心增分店擴市佔
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國通脹】食物價格居高不下　俄烏戰爭非單一原因
2023/05/22
【英國通脹】食物價格居高不下　俄烏戰爭非單一原因
【AI取代人類】英國電信將裁員4成　部分工作改用AI代替
2023/05/19
【AI取代人類】英國電信將裁員4成　部分工作改用AI代替
【網上欺詐】英國人因欺詐每分鐘損失22,600港元
2023/05/11
【網上欺詐】英國人因欺詐每分鐘損失22,600港元
【電池研發】英國Dyson赴星設廠　研新電池攻AI產品
2023/05/03
【電池研發】英國Dyson赴星設廠　研新電池攻AI產品

你可能感興趣

【英國通脹】食物價格居高不下　俄烏戰爭非單一原因
16:35 2023/05/22
【英國通脹】食物價格居高不下　俄烏戰爭非單一原因
【AI取代人類】英國電信將裁員4成　部分工作改用AI代替
14:00 2023/05/19
【AI取代人類】英國電信將裁員4成　部分工作改用AI代替
【網上欺詐】英國人因欺詐每分鐘損失22,600港元
15:56 2023/05/11
【網上欺詐】英國人因欺詐每分鐘損失22,600港元
經濟數據表現 通脹 英國

下一篇文章

【Yahoo X Magna】數碼廣告創意調查　須增強視覺衝擊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【在家工作】倫敦上班族每周上班2.3天　長遠減生產力
【在家工作】倫敦上班族每周上班2.3天　長遠減生產力
【留人新招？】香港寬頻員工　免費享萬寧諮詢服務及藥物
【留人新招？】香港寬頻員工　免費享萬寧諮詢服務及藥物
【廚師發辦】港人愛Omakase　最多人去元朗光顧
【廚師發辦】港人愛Omakase　最多人去元朗光顧
【三強鼎立】美團參戰香港外賣平台　食客點評送餐快會繼續用
【三強鼎立】美團參戰香港外賣平台　食客點評送餐快會繼續用
【佛誕商機】疫後市民看重健康　素食餐廳料今年生意向好
【佛誕商機】疫後市民看重健康　素食餐廳料今年生意向好
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款