  • 27°C
香港時間 : 2023525日 (週四) 15:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「我是否同性戀」相關Google搜尋量 19年間增逾12倍

環球社會熱點 15:00 2023/05/25

分享：

分享：

美國營銷顧問公司The Cultural Currents Institute發表研究，分析2004年至今年5月的Google搜尋量。研究結果指，個人性取向和性別認同相關語句，過去19年間於Google的搜尋量激增逾12倍。

搖滾天后Tina Turner因病離世 享年83歲 【下一頁】

機構分析的語句包括「我是否男同性戀」（am I gay）、「我是否女同性戀」（am I lesbian）、「我是否跨性別人士」（am I trans）、「如何出櫃」（how to come out）及「非二元性別者」（nonbinary）等。

分析亦發現，立場傾向保守的州份人士較隱藏自我。猶他州搜尋「我是否男同性戀」、「我是否女同性戀」及「我是否跨性別人士」字條數目，領先於美國其他州份。

Kim Kardashian唔認為離婚屬失敗 惟無力改變前夫 【下一頁】

艾奧瓦州（Iowa）、印第安納州（Indiana）、西弗吉尼亞州（West Virginia）和新罕布什爾州（New Hampshire）人士，搜尋「我係咪男同性戀」的次數亦緊隨其後。

除了猶他州以外，較多人搜尋「我是否女同性戀」的州份包括康涅狄格州（Connecticut）、肯塔基州（Kentucky）、華盛頓州和科羅拉多州（Colorado）。

報告分析指，數據出現非常明顯的區域差異，亦展示了美國民眾自我質疑及發現的情況。猶他州社會價值觀較為傳統保守，但5個相關字條搜尋中有3個都是名列首位，情況令人驚訝，

數據或顯示當地網民對其身份抱有質疑，且上述質疑由個人感受和社會期望衝突所造成。

追蹤國際熱話，即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

搖滾天后Tina Turner因病離世 享年83歲
今日
搖滾天后Tina Turner因病離世 享年83歲
Kim Kardashian唔認為離婚屬失敗 惟無力改變前夫
今日
Kim Kardashian唔認為離婚屬失敗 惟無力改變前夫
德國男因1米72身高自卑 打斷腳做3次手術 目標增高至1米9
今日
德國男因1米72身高自卑 打斷腳做3次手術 目標增高至1米9
法禁本土短程航班 望減碳排放改善氣候
2023/05/24
法禁本土短程航班 望減碳排放改善氣候
馬斯克親述時間管理 如何兼顧3大巨企
2023/05/24
馬斯克親述時間管理 如何兼顧3大巨企

你可能感興趣

搖滾天后Tina Turner因病離世 享年83歲
今日 12:25
搖滾天后Tina Turner因病離世 享年83歲
Kim Kardashian唔認為離婚屬失敗 惟無力改變前夫
今日 09:05
Kim Kardashian唔認為離婚屬失敗 惟無力改變前夫
德國男因1米72身高自卑 打斷腳做3次手術 目標增高至1米9
今日 08:05
德國男因1米72身高自卑 打斷腳做3次手術 目標增高至1米9
網絡熱話 性取向 同性戀 美國 猶他

下一篇文章

特朗普擬發動媒體戰 集中火力攻擊德桑蒂斯

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

馬斯克親述時間管理 如何兼顧3大巨企
馬斯克親述時間管理 如何兼顧3大巨企
美女KOL試食美斯新餐廳 網民嫌貴：本人親自下廚？
美女KOL試食美斯新餐廳 網民嫌貴：本人親自下廚？
英國4月通脹回落至8.7% 自去年8月以來首跌回單位數（第二版）
英國4月通脹回落至8.7% 自去年8月以來首跌回單位數（第二版）
【俄烏戰爭】俄指邊境親烏武裝分子用美製軍備 「瓦格納」折損2萬兵力（持續更新）
【俄烏戰爭】俄指邊境親烏武裝分子用美製軍備 「瓦格納」折損2萬兵力（持續更新）
英自由民主黨魁戴維：小部分女性擁有陰莖
英自由民主黨魁戴維：小部分女性擁有陰莖
英國限制留學生帶家屬赴英 減少淨移民人數
英國限制留學生帶家屬赴英 減少淨移民人數
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款