「我是否同性戀」相關Google搜尋量 19年間增逾12倍

美國營銷顧問公司The Cultural Currents Institute發表研究，分析2004年至今年5月的Google搜尋量。研究結果指，個人性取向和性別認同相關語句，過去19年間於Google的搜尋量激增逾12倍。

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機構分析的語句包括「我是否男同性戀」（am I gay）、「我是否女同性戀」（am I lesbian）、「我是否跨性別人士」（am I trans）、「如何出櫃」（how to come out）及「非二元性別者」（nonbinary）等。

分析亦發現，立場傾向保守的州份人士較隱藏自我。猶他州搜尋「我是否男同性戀」、「我是否女同性戀」及「我是否跨性別人士」字條數目，領先於美國其他州份。

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艾奧瓦州（Iowa）、印第安納州（Indiana）、西弗吉尼亞州（West Virginia）和新罕布什爾州（New Hampshire）人士，搜尋「我係咪男同性戀」的次數亦緊隨其後。

除了猶他州以外，較多人搜尋「我是否女同性戀」的州份包括康涅狄格州（Connecticut）、肯塔基州（Kentucky）、華盛頓州和科羅拉多州（Colorado）。

報告分析指，數據出現非常明顯的區域差異，亦展示了美國民眾自我質疑及發現的情況。猶他州社會價值觀較為傳統保守，但5個相關字條搜尋中有3個都是名列首位，情況令人驚訝，

數據或顯示當地網民對其身份抱有質疑，且上述質疑由個人感受和社會期望衝突所造成。

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責任編輯：李俊儀