特朗普擬發動媒體戰 集中火力攻擊德桑蒂斯

美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron Desantis）宣布角逐2024年美國大選，有指前總統特朗普（Donald Trump）視德桑蒂斯為一大威脅，計劃發動媒體戰集中火力攻擊德桑蒂斯。

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美國有綫新聞網絡（CNN）引述消息人士指，特朗普過去幾個月一直計劃，應對德桑蒂斯公布參選的方案。特朗普團隊計劃攻擊德桑蒂斯多項政策立場，包括改革福利計劃、貿易政策、對華及新冠疫情應對措施。

雖然特朗普於近月的民調支持率一直走高，但德桑蒂斯為共和黨内的後起之秀，特朗普的競選顧問仍視他為威脅。

據悉，特朗普盟友籌組的超級政治行動委員會（super PAC）MAGA Inc. 已花費超過800萬美元（約6,240萬港元），用於投放針對德桑蒂斯的廣告。

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MAGA Inc.周一（22日）更於社交媒體發布一段影片，攻擊德桑蒂斯曾鼓勵民眾接種新冠疫苗。

另外，德桑蒂斯定於當地周三（24日）於邁阿密一間酒店與捐款人會面。有指MAGA Inc.計劃安排一輛貨車播放廣告，以攻擊德桑蒂斯。

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責任編輯：鄭錦玲