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【百度9888】百度何俊傑：AIGC帶來顛覆式創新 Personal AI時代來臨

股樓投資 15:16 2023/05/25

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在2023萬像·百度移動生態大會上，百度集團資深副總裁、百度移動生態事業群組總經理何俊傑表示，人工智能正在重構未來，AIGC所帶來的創新是顛覆式的，將給生產生活的各行各業帶來根本性的變化。

何俊傑指出，AIGC正在帶來內容生產方式的根本性變革。去年以來，作畫工具文心一格已經非常火爆，今年隨著ChatGPT、大語言模型的相繼推出，整個內容生產領域已經迎來了整個應用工具的「寒武紀」大爆炸。據統計，目前國外已經有200多個專門針對內容創作的應用，這些應用以百倍干倍的生產速度，以千分之一的生產成本創造出內容。這無疑是一次真正的前所未有的生產力革命，百度身在其中，將把握住革命的方向，以創新的能力來賦能廣大的創作者和用戶。

「具備變革能力的新技術，往往會以我們意想不到的方式徹底改變我們的生產和生活。而在今天，人工智能技術就是在這樣的一個技術，而且技術革命一旦開始就會倍速播放，而我們要做的就是超前點播。」何俊傑表示。

延伸閱讀：【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股） 【見下頁】

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百度在去年的萬像大會上推出了創作者AI助理團，到現在為止已有超過40萬創作者在使用，產出了超過700萬篇內容。為了更好地幫助創作者，百度將全面升級百度內容生態創作工具，推出AI共創計劃，為600萬創作者提供更多更全面的一攬子創作方案。

百度宣布百家號將升級為百度AIGC創作經營平台。何俊傑表示，如果說之前文心一言等大模型是致力於讓AI變大，那麼百度移動則是要致力於讓AI變小，變得更具體，讓他真正變得人人可用，這標誌著Personal AI時代的到來。

何俊傑邀請大家以開放的姿態擁抱AI，不用擔心被AI取代，因為會取代的不是AI，而是那些率先掌握AI的人。AI像魔法一樣重塑生產力，重塑思維方式，重塑商業藝術。AI變革帶來了新的流量、新的交互方式、新的生產力，將重新定義營銷、助力業務，打造新的變現能力，為創作者和合作伙伴帶來新的增長機遇。

百度在人工智能領域一直扮演著領先者的角色，此次何俊傑的發言再次強調了百度在AIGC領域的重要地位和影響力。隨著AI技術的不斷發展和應用，未來將會有更多的行業和領域被AI所影響和改變。

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記者：李兆明

 

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