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【國泰293】林紹波向員工發訊息「外界言論反映存在已久印象」　國泰與工會割席

股市 14:21 2023/05/25

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【國泰293】國泰空中服務員涉歧視內地客　林紹波：已決意親自領導的跨部門工作小組調查

國泰航空 （00293） 空中服務員在機上私下對話時取笑內地乘客讀錯毛氈英文，並言「讀不到就不能獲毛氈」，對話被放到網上，引起軒然大波。國泰航空經連日道歉並解僱相關員工，集團行政總裁林紹波周四（25日）向員工發信交代事件，解釋按調查結果解聘涉事員工，以保障全體利益。

林紹波認為就評論所見，是次應非單一事件，需正視深層次問題。他並指國泰此刻必須虛心反省，深入檢視公司文化，並採取具體措施改變此印象。林紹波已決意親自領導的跨部門工作小組，查找問題癥結，並推行相應改善措施。 

國泰涉取笑內地乘客，可瀏覽【下一頁】

林紹波向員工表示，顧客因各樣理由選乘國泰，作為優質服務品牌及以港為家的航空公司，有責任展示好客精神，為世界各地顧客提供最佳服務，故此顧客應當受尊重。  

林紹波亦提到，近日三名機艙服務員於航班執勤期間作出不當言論的事件，顯然有負上述責任，亦違背國泰其他同事一貫秉承的專業態度及精神。

事件無疑對公司的重建過程帶來了挫折，但亦讓國泰上了寶貴的一課。國藥應把握這機會，推動更優秀和一致的服務。林紹波期望集團上下一起繼續前進，將國泰建設為真正全球最佳服務品牌之一。

國泰與工會割席

另一方面，國泰空中服務員工會昨日（24日）發聲明回應事件，遺憾事件引發很多不實指控，惟公司未有澄清。國泰航空服務董事吳潔文發聲明表示，鄭重澄清，空中服務員工會為一個獨立工會，並不代表國泰，「我們明確聲明，公司不接受、支持或同意該會對此事的立場。」

吳潔文稱，一直並將繼續與機艙服務員同事直接溝通，包括透過線上及面對面等多種途徑，會繼續聆聽他們的反饋，並積極回應。          

她表示：「顧客因國泰專業優質的服務而選乘我們的航班，對他們的支持我們深表謝意。在重建國泰的過程中，我們於致力提升服務品質的同時，亦會照顧我們員工的利益及福祉。」

相關文章：

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記者：宋佩恩

港股 職場文化 裁員 機艙服務員 國泰航空（00293） 國泰航空
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