【Yahoo X Magna】數碼廣告創意調查　須增強視覺衝擊

Yahoo與媒體投資與情報公司Magna Global今（25日）共同發表研究報告「Creative, The Performance Powerhouse」，調查超過4,000名受訪者，剖析廣告創意對消費者的影響，以及品牌打造優質廣告的要素。

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研究報告指出，「廣告創意」比起「廣告版位」和「目標受眾定位」更關鍵，前者可助帶動：

．56％的購買意願，廣告版位和目標受眾定位只佔44%

．79%的品牌廣告回憶度，廣告版位和目標受眾定位只佔21%

．77%的品牌愛好度，廣告版位和目標受眾定位只佔23%

廣告創意4大關鍵

行銷人員如想提高企業知名度和塑造品牌形象，廣告創意將是決勝因素。報告中整理出4大關鍵，幫助行銷人員打造觸動人心的廣告內容：

一、增強視覺衝擊力：強烈的廣告視覺效果，例如呈現人物形象或強化產品視覺的廣告內容，可增加50％的訊息聯想性。

二、明確的品牌主張：廣告中加入豐富的訊息，包含限定優惠、產品附加價值，以及產品優勢等，讓消費者在螢幕上停留的時間比一般廣告平均多8秒。

三、突顯品牌標誌：醒目且容易被識別的品牌標誌能帶動更多成功交易，比起一般廣告內容也高出24%的搜尋意願。

四、鼓勵採取行動：更直接的行動呼籲，能引起更多消費者的關注與行動；根據研究報告發現，廣告中改用號召性用字可激起消費者的興趣，若是透過更直接的文字和加強視覺設計，還可增加41%的消費者造訪品牌網站的可能性。

此外，研究報告也建議行銷人員可針對受眾的興趣行為，或是不同的情境，投送不同的廣告元素與內容，進而提升消費者對廣告的回應率與連繫度，並提高消費者對品牌的思想佔有率和信任。

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責任編輯：歐陽佩

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