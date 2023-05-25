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【盗用資料】暗網600萬張支付卡資料庫　1.1萬張屬於香港支付卡

科技 14:13 2023/05/25

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港人較常用到的支付方式，包括支付卡如信用卡或扣賬卡，可是近日網絡安全公司NordVPN的調查指，在暗網放售的600萬張支付卡中，本港支付卡佔1.1萬張。香港支付卡在暗網放售的平均價格，大約為54港元。

支付卡安全問題容易導致詐欺事件發生，NordVPN專家表示，其發現的卡片僅為冰山一角，與這些卡片一起組合出售的資料將令其更加危險。其中有63%的卡片附帶了其他私人資料，例如住址、電郵地址、電話號碼，甚至身分證號碼。

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透過網絡釣魚和惡意軟件盜取

專家過往會將支付卡詐欺與蠻力攻擊做連結，即是由犯罪份子嘗試猜測出支付卡號和CVV來使用受害者的卡片。然而，NordVPN網絡安全顧問Adrianus Warmenhoven表示：「我們在研究中發現的大多數卡片都是與受害者的電子郵件地址和住址一起出售，這類訊息是不可能透過蠻力攻擊取得。」

因此，他認為得出結論是，這些是透過更精巧複雜的方式被盜，如網絡釣魚和惡意軟件。

責任編輯：張寶燕

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