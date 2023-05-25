英國逾3000學生向UCL索償 稱疫情和罷工影響學業

英國逾3,000名學生和畢業生周三（24日）要求倫敦高等法院，批准一項針對倫敦大學學院（University College London，UCL）的集體訴訟。他們指疫情和罷工影響學業，聲稱UCL違反合約並索償。外界認為，案件或引發其餘學生針對其他英國大學提出同類訴訟。

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按照規定，學生每年需向校方支付最少9,250英鎊（約8.9萬港元）費用。

代表一眾學生的律師Anna Boase表示，已有約10萬名來自UCL等18間大學的學生及畢業生聯署索償。Anna Boase周二（23日）指，根據校方和學生簽訂的合約，學校承諾在校園面授課堂。但新冠疫情期間，大學都改為網上授課，學生亦被禁止進入圖書館等設施。

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Anna Boase亦指，在2017至2022年間，學生學業亦受罷工行動影響，因罷工共有47個教學日要取消。她強調學生控告學校是為了正義，尋求獲得他們所支付的巨額款項，與UCL實際提供服務的價值差額。

UCL表示，校方未有違反和學生簽訂的合約。基於疫情及其後的封城措施等無法控制的情況，校方有權取消或更改課程內容。其代表律師亦指，面授與網上課程的市場價值一樣。

UCL要求高等法院擱置訴訟，要求學生改用內部投訴程序。法官Barbara Fontaine於周三聽證會結束後表示，將在稍後時間作出裁決。

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責任編輯：李俊儀