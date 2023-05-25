▲ 【恒地系】港華智慧能源CEO黃維義：退股上海燃氣乃因與最初利潤保證存落差 強調每次投資項目非常審慎（梁偉榮攝）

港華智慧能源 （01083） 早前落實退出上海燃氣25%股權投資，執行董事暨行政總裁黃維義解釋，去年國際油價飈升，令上海燃氣進口液化天然氣（LNG）錄得虧損，但疫情令上海燃氣不能將成本完全轉價予客戶，與集團最初入股時的保證利潤存在落差，為保障股東回報，於是集團與上海燃氣經過協商及互相諒解後，決定退出股權投資，但其他業務合作維持正常。

港華智慧能源半日跌0.8%，報3.65元。

疫情屬不可抗力因素 強調每次投資項目非常審慎

黃維義指，當初投資上海燃氣約47億元人民幣，現時平手離場，強調每次投資項目非常審慎，會委托第三方作市場調研，本身預期氣價會上升，但疫情屬不可抗力因素。

業務方面，黃維義表示，今年首6個月售氣量增長9%，隨疫情過去及工商業復甦，全年售氣量料有雙位數增長，但基於人民幣按年貶值約6%，匯兌方面或會有一些影響。

光伏板項目可提升回報率

黃維義指，港華除向客戶供氣，也會替工業客戶屋頂舖設光伏板，目前光伏板成本較15年前回落90%，項目回報率約10%，未來連同提供能源管理平台、碳交易等增值服務，可提升業務回報率。

港華去年舖設1吉瓦（GW）光伏板的目標因疫情關係遲了3個月才完成，今年目標提升至3吉瓦，冀2026年光伏再生能源及城市燃氣業務的盈利貢獻各佔一半。

執行董事暨公司秘書何漢明表示，港華負債比率逾三成仍屬合理水平，未來維持30%派息比率，70%資金用作項目投資。

港華兼煤氣 （00003） 主席李家傑日前到訪沙特阿美總部，黃維義指，李家傑出訪中東跟不少當地投資者會晤，他們均對投資中國能源項目感興趣。現時沙特阿美旗下創投子公司Aramco Ventures與煤氣共同投資新興儲能公司EnerVenue，黃維義指，EnerVenue有意擴大儲能電池產能，並於中國等其他地方設廠。

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編輯：姚卓然