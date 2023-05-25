新篇章　愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo) 重返香港

▲ （左起）Stellantis亞太和印度區歐洲品牌負責人Olivier Daurele先生、愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo)香港-意鋰駿汽車有限公司始創人兼首席執行官劉碧文先生及Alfa Romeo 歐洲以外地區運營總監 Arnaud Leclerc先生一同在全新推出的 Alfa Romeo Giulia及Stelvio前合照。

• Stellantis 集團委任意鋰駿汽車有限公司為愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo)在香港和澳門的獨家進口商和經銷商

• 設於灣仔告士打道的全新愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo) 香港陳列室將於6月開幕，獲集團認證的多品牌售後服務中心亦將於8月投入服務

• 屢獲殊榮，秉承品牌傳統DNA的新款Giulia和Stelvio 為香港新一頁揭開序幕

▲ （左起）Alfa Romeo 歐洲以外地區運營總監 Arnaud Leclerc先生、愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo) 香港-意鋰駿汽車有限公司始創人兼首席執行官劉碧文先生及Stellantis亞太和印度區歐洲品牌負責人Olivier Daurele先生一同祝酒，慶祝Alfa Romeo在香港展開全新篇章。

以高尚、熱血及運動性能見稱的意大利標誌性高端汽車品牌 -- 愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo) ，與本地經銷商意鋰駿汽車有限公司攜手慶祝品牌重返香港和澳門市場。全球領先的汽車製造商之一Stellantis N.V. 集團 委任意鋰駿汽車有限公司為愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo) 在香港和澳門的獨家進口商和經銷商，是集團拓展亞太地區業務發展策略的重要一環。

▲ （左起）愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo) 香港-意鋰駿汽車有限公司始創人兼首席執行官劉碧文先生及Alfa Romeo 歐洲以外地區運營總監 Arnaud Leclerc先生攜手合作，在香港展開新里程。

▲ （左起）Stellantis亞太和印度區歐洲品牌負責人Olivier Daurele先生及愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo) 香港-意鋰駿汽車有限公司始創人兼首席執行官劉碧文先生攜手合作，在香港展開新里程。

Alfa Romeo 歐洲以外地區運營總監 Arnaud Leclerc先生在今天舉行的傳媒發佈會上表示：「Alfa Romeo是 Stellantis集團旗下的高端品牌。我們相信是次合作將有助於品牌實現其戰略目標，對集團在拓展亞太地區業務發展中發揮關鍵作用。Alfa Romeo的汽車提供真正的駕駛體驗，獨特的人車連接概念，將人與機器之間建立獨特的聯繫，讓駕駛者感受到只有在駕駛座上才能體會的感官刺激。我們的車款是為熱情和勇敢的人而打造，非常適合熱愛生活的香港和澳門客戶。」

▲ Alfa Romeo 歐洲以外地區運營總監 Arnaud Leclerc先生

Alfa Romeo 品牌成立於1910年，總部位於意大利米蘭，設計和製造了汽車歷史上一些最時尚和最獨特的汽車，在汽車史上佔據了重要地位，直到今天仍然如此。品牌以意大利文化(Italia)、運動性能(Sportività) 和紅色激情 (Rosso) 三大支柱為特色，自信地運用其獨特而大膽的態度重塑21世紀的運動風格，同時提供發自內心的體驗和永恆的設計。

愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo) 香港 - 意鋰駿汽車有限公司創始人兼首席執行官劉碧文先生表示：「與Stellantis集團及Alfa Romeo品牌達成合作夥伴關係是我們公司的一個重要里程碑，也標誌著Alfa Romeo在香港的新篇章。在總部團隊的大力支持下，我們有信心將品牌的長遠發展推向一個新階段，體現我們對集團及品牌的承諾。我們高度重視車主滿意度和銷售質量，作為香港的首要任務，我們承諾為尊貴的車主提供全面和優質的售前以及售後服務。」

▲ 愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo) 香港展示了以屢獲殊榮、秉承品牌傳統DNA的新款 Alfa Romeo Giulia 和 Stelvio，為品牌新一頁揭開序幕。

在新聞發布會上，愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo) 香港展示了以屢獲殊榮、意大利製造、秉承品牌傳統DNA的新款 Giulia 和 Stelvio，為品牌新一頁揭開序幕。這兩款車系已贏得多項國際大獎，以意大利傳統一絲不苟的精湛工藝，引起世界車壇的關注和讚賞。Giulia 是一件動人的藝術品，一如愛快傳統，以駕駛者為先，將人與機器之間建立獨特的聯繫，提供引人入勝的設計和無與倫比的駕駛體驗; 同樣被視為品牌的另一件藝術品的Stelvio , 設計師利用意大利人傳統設計美學和空氣動力學，令龐然大物的Stevlio 打造成流線外型專為感官設計的SUV，提供操控性能、多功能性、舒適和運動性。重新定義了性能和運動性的標準。

▲ 屢獲殊榮、秉承品牌傳統DNA的新款 Alfa Romeo Stelvio為品牌新一頁揭開序幕

▲ 屢獲殊榮、秉承品牌傳統DNA的新款 Alfa Romeo Giulia 為品牌新一頁揭開序幕

愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo) 香港還宣布，設於灣仔告士打道的全新Alfa Romeo 陳列室將於在6月下旬開業。為了進一步滿足香港愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo) 車主的需求，位於葵涌獲集團認證的多品牌售後服務中心亦將於8月投入服務。

意鋰駿汽車有限公司 (Azzurri Automobile Limited) 自2023年2月起正式成為香港和澳門 愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo) 的獨家進口商和經銷商，負責品牌的全面業務營運，包括批發及零售、銷售業務、售後服務、零件及配件銷售、市場傳訊及公共關係等。

Stellantis集團亞太和印度區歐洲品牌負責人Olivier Daurele表示：「Stellantis 一直致力將集團旗下標誌性的品牌和產品帶到車主及消費者，拉近品牌與他們之間的距離，同時為他們提供優質的服務和體驗。意鋰駿汽車團隊充滿熱誠和擁有豐富經驗，注重聆聽客戶的意見，這是成功汽車品牌的核心要素，正是這種共同的理念促成了我們的合作。我們祝賀香港團隊在市場上取得成功，並承諾全力支持品牌在香港的發展，期待與他們緊密合作，建立牢固的合作關係。」

Alfa Romeo 在 2023 年第一季度銷量創下亮眼紀錄，歐洲市場的新車註冊量增長了 136%，市場份額較 2022 年翻倍增長，超過 100%。在意大利、法國、德國和荷蘭等關鍵國家的表現錄得翻倍增長，市場份額比 2022 年第一季度翻了兩倍多。這創紀錄的第一季度業績是對品牌對360°品質關注的重要肯定。

(特約)