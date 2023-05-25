【機迷熱話】Sony PS5串流掌機Project Q　無線耳機Earbuds登場

各位機迷注意，Sony Interactive Entertainment（SIE）最新公布了PS5遊戲的全新裝備！在SIE今（25日）凌晨舉辦的PlayStation Showcase發布會中，發布並展示了可通過Remote Play遙距遊玩PS5遊戲的串流掌機裝置Project Q，以及PlayStation首款官方無線耳塞式耳機wireless earbuds。

掌機Project Q設觸覺回饋 搭載8吋1080p LCD液晶屏幕

該款掌機裝置暫時以開發代號「Project Q」作稱呼，搭載了8吋1080p解析度的LCD液晶屏幕，以及DualSense無線控制器造型的左右握把。

機迷可透過Wi-Fi無線網路，以1080p 60fps的畫質與流暢度，遙距遊玩安裝在PS5中的遊戲，並且將提供 DualSense無線控制器的自適應扳機與觸覺回饋等功能。

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耳機支援PS5＋PC

至於首款無線耳塞式耳機PlayStation wireless earbuds，就會支援PS5及PC，亦可以透過藍牙連接手機。SIE稱，採用其新無線技術，能提供無失真且低延遲的播放效果，機迷在遊玩遊戲時將可享受高音質音樂音效。

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兩款新產品的上市日期及售價仍有待官方公布，其中Project Q預計將在今年內推出。

責任編輯：張寶燕

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