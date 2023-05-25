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【業績點睇】首季收入幾乎少一半 小鵬汽車半日收市挫逾8%

股樓投資 12:19 2023/05/25

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小鵬汽車（09868）發布第一季收入40.3億元（人民幣，下同），按年下降45.9%，少於預期的42.2億元；淨虧損23.4億元，高於去年同期淨虧損17億元，以及市場預期的18.98億元。期內，毛利率僅得1.7%，遠低於去年同期的12.2%。業績一出，小鵬股價即時倒地，周四（25日）低開4.5%，半日收報31.7港元，下瀉8.3%。

【同場加映】青姐話：波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

引述內地報道，小鵬業績下滑，市場早有預期。自去年G9車型上市遇挫後，公司已拱手讓出了新勢力月度銷冠的位置，月銷量從近1.5萬輛一路走低至數千輛。今年第一季公司總交付量為1.82萬輛，按年、按季下降47.3%及17.9%。展望第二季，小鵬汽車給出的交付指引為2.1萬至2.2萬輛，收入指引介於45億至47億元。

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

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在財報電話會議上，何小鵬透露市場最為關心的價格問題。他說，「相信G6能夠成為中國20萬至30萬元新能源SUV市場最受矚目的爆款車型」。這一售價對比目前Model Y售價約為26萬至36萬元，顯示小鵬G6的定價或將有一定價格優勢。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
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責任編輯：林衛

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