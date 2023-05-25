【券商點睇】上季同店跌幅雙位數 高鑫零售盈測遭下調

興證國際發表報告指，高鑫零售（06808）截至2023年3月31日止的上年度收入836.6億元（人民幣，下同），按年跌5.1%，歸母淨利潤1.1億元，扭虧為盈。其中商品銷售收入按年下降4.8%至805.4億元，主要壓力來自上年度第4季的客單下滑。

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該行指出，差異化商品是公司今年度的首要戰略任務，計劃推出400個SKU，貢獻收入的5%；今年度將重構接三百家大賣場，優化體驗服務；減少B2B業務，聚焦B2C業務發展，將綫上履約中心服務做到極致；計劃中超展店12家，開始探索會員店模式；自建生鮮倉快速拓展至14家，已覆蓋至全國大部分門店，蔬菜已實現全自營，計劃實現水果全自營，推進降本增效及優化效率。

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報告指出，年初以來，客單承壓，令高鑫零售上年度第四季同店跌幅超過10%。4月以來，公司客流量有所回暖，綫下來客數按年增長10%，但客單基數仍高，客單按年下滑雙位數。該行下調盈利預測，預計公司2024至2026年度純利為1.13億元、4.35億元和6.88億元，目標價2.57港元，維持「增持」評級。

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責任編輯：林衛