【券商點睇】醫藥電商業務布局完整 阿里健康得益綫上購藥需求升

國信證券指，阿里健康（00241）通過優化物流布局、打造在綫問診平台等方式持續優化自營業務的布局，平台模式則依靠阿里系流量資源吸引大量入駐商家和商品。自營業務上，公司持續優化履約能力、完善在綫診療業務布局並加強與藥企的多方位戰略合作，打造了高效、成熟的數字大健康生態。

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平台業務上，公司在淘寶、天貓等各大阿裡系APP內均有接口，通過集團流量賦能，阿里健康年活躍用戶數已超過3億人；巨大的流量進一步為公司帶來大量入駐商家和商品，目前公司已服務超過2.7萬個商家，天貓醫藥平台覆蓋SKU數量超過4,800萬。

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該行認為，阿里健康本年度受益於疫情大面積過峰，消費者對於綫上購藥需求顯著提升，長期看疫情影響消退，購藥需求部分減弱，預測公司2023至2025年收入為257億元（人民幣，下同）、321億元及384億元，收入複合年增長率為22%，考慮到公司醫藥網絡零售龍頭地位穩固，合理估值為6.01至7.14港元，維持「增持」評級。

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責任編輯：林衛