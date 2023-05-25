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【業績｜醫藥】石藥首季溢利升1.7%　收入總額升2.3%

股市 12:10 2023/05/25

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【業績｜醫藥】石藥首季溢利升1.7%　收入總額升2.3%

石藥 （01093） 首季收入總額按年升2.3%至80.5億元（人民幣‧下同），溢利升1.7%至14.3億元。石藥半日跌2.2%，報7.29元。

按業務劃分之收入，成藥收入升1.9%至64.2億元，其中受到年初新冠疫情干擾及克艾力於藥品集中採購續約中價格下調的影響，第一季抗腫瘤產品的銷售較為疲弱，其收入按年大跌33%至14.4億元。

而原料產品收入下跌4.6%至10.2億元，維生素C產品的銷售收入為5.5億元，按年減少21.3%。主要是由於2022年第三季起呈現的價格下降趨勢所致。至於功能食品及其它之收入按年升21.7%至6.2億元。

集團研發費用為人民幣10.08億元，同比增加11.8%，約佔成藥業務收入15.7%。

另外，集團表示將持續推進針對新變異株的迭代新冠mRNA疫苗的研發，以應對持續變異的病毒對人民生命健康帶來的威脅。

相關文章：

【業績｜醫藥股】石藥全年多賺9%　增派末期息派11港仙、午後曾升近8%

【業績｜醫藥股】百濟神州跌3%　首季虧損收窄至3.48億美元、收入按年增46%

【業績｜醫藥】中生製藥目標未來8年收入均有雙位數增長　研發費用將持續提高

編輯：姚卓然

石藥集團（01093） 港股
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