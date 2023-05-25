【大行報告｜內需股】大和資本：內地消費市道現「消費降級」情況、對下半年強勁反彈持審慎態度　偏好5隻內需股

▲ 【大行報告｜內需股】大和資本：內地消費市道K型復甦、對下半年強勁反彈持審慎態度 偏好5隻內需股

多隻內需、消費股均創半年低。大和資本上周在內地與逾20家包括體育用品、食肆、化妝品、紙品、電商等消費企業進行調研，結果發現對內地疫後的消費復甦感到失望，甚至愈多證據顯示出現「消費降級（trade down effect）」的情況。雖然大部分企業對夏季消費改善仍然樂觀，可是，該行對下半年復甦之說法持審慎態度，故偏好估值較低兼盈利下調逆跌力較強的消費股。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

疫後的消費意慾仍較疫前低迷

大和指，雖然大部分消費企業紛指出人流強勁，但疫後的消費意慾仍較疫前低迷，而且消費者較之前「精明」，會關注線上渠道或宣傳促銷活動以低價入手消費品。另一個有趣的趨勢是奢侈品需求仍然強勁，但只限於相當熱門及限量產品。

「消費市場呈K型復甦，即高端及低端消費強勁，故此定位瞄準中端或中產消費的企業處於艱難時期。」

看好低估值兼利潤率改善的品牌

大和指，雖然消費者取態審慎，但大部分企業仍看好下半年消費市道，相信整體消費能力維持強勁，目前消費者普遍持觀望態度，等待宏觀經濟重拾動力及疫情完全回穩。

選股方面，大和看好低估值兼利潤率改善的品牌，短線偏好消費必需品股，如康師傅 （00322） ，評級「持有」，目標價12.46元；奶製品則推介伊利股份（滬：600887），評級「買入」，目標價30.67元人民幣，因有關消費品生產商具防守性，能抵禦消費復甦的不確定性。

消費非必需品股方面，大和則推介紡織生產商申洲國際 （02313） ，目標價64.15元；運動產品生產商裕元工業 （00551） ，目標價10.76元；以及歐舒丹L'Occitane （00973） ，目標價22.95元，三者評級均為「買入」。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【大行報告｜理想汽車】瑞銀：理想汽車盈利能力改善 上調今年銷量預測達28萬輛

【大行報告｜體育用品股】高盛：內地體育用品股第二季銷售增長料加快到15%至18% 偏好哪3隻股？

記者：宋佩恩

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構