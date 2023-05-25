【科企裁員】Meta完成裁員一萬 非工程類職位成本周重災區

▲ 【科企裁員】META開展第3輪裁員 非工程類職位成重災區

科技裁員潮下，Facebook母公司Meta（美：META）啟動新一輪裁員，即3月宣布裁員1萬人計劃的最後一輪行動，受影響的主要是非工程師職位。

外電消息稱，是次裁員影響各業務部門，包括市場營銷、網站安全、企業工程、項目管理、內容策略和企業傳播等，配合Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）的重組事業團隊計劃，他在3月揚言要「讓工程師和其他職位的比例回到最佳狀態。」

此外，負責印度市場的營銷總監Avinash Pant和媒體合作總監兼負責人 Saket Jha Saurabh亦傳被解雇。

Meta在2020年急速擴張人手後，去年11月宣布裁員1.1萬名員工，3月再加碼裁走約1萬名員工。

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記者：伍鍵文