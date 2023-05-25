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新加坡首季GDP按年增0.4% 料全年增長介乎0.5%至2.5%

環球經濟金融 11:42 2023/05/25

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新加坡貿易及工業部（MTI）周四（25日）公布經濟數據，指新加坡今年首季的國内生產總值（GDP）按年增長0.4%，高於上月預測的0.1%。當局維持原來預測，料今年全年GDP增長介乎0.5%至2.5%。

今年首季GDP增長0.4%雖高於上月預期，但仍低於去年第四季2.1%的按年增長幅度。

責任編輯：鄭錦玲

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