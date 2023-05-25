新加坡首季GDP按年增0.4% 料全年增長介乎0.5%至2.5% 環球經濟金融 11:42 2023/05/25 分享： 分享： 新加坡貿易及工業部（MTI）周四（25日）公布經濟數據，指新加坡今年首季的國内生產總值（GDP）按年增長0.4%，高於上月預測的0.1%。當局維持原來預測，料今年全年GDP增長介乎0.5%至2.5%。 今年首季GDP增長0.4%雖高於上月預期，但仍低於去年第四季2.1%的按年增長幅度。 責任編輯：鄭錦玲 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 140萬澳洲人要打兩份工 應對生活成本危機 2023/05/24 140萬澳洲人要打兩份工 應對生活成本危機 英國4月通脹回落至8.7% 自去年8月以來首跌回單位數（第二版） 2023/05/24 英國4月通脹回落至8.7% 自去年8月以來首跌回單位數（第二版） IMF料英國今年可免陷衰退 經濟增長達0.4% 2023/05/23 IMF料英國今年可免陷衰退 經濟增長達0.4% 3成半美國人指財務狀況變差 有記錄以來最高 2023/05/23 3成半美國人指財務狀況變差 有記錄以來最高 阿根廷推2000披索最大面額紙幣 銀紙作畫平過畫布 2023/05/23 阿根廷推2000披索最大面額紙幣 銀紙作畫平過畫布 你可能感興趣 140萬澳洲人要打兩份工 應對生活成本危機 18:04 2023/05/24 140萬澳洲人要打兩份工 應對生活成本危機 英國4月通脹回落至8.7% 自去年8月以來首跌回單位數（第二版） 16:27 2023/05/24 英國4月通脹回落至8.7% 自去年8月以來首跌回單位數（第二版） IMF料英國今年可免陷衰退 經濟增長達0.4% 18:20 2023/05/23 IMF料英國今年可免陷衰退 經濟增長達0.4% 經濟 新加坡 GDP