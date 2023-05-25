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【金融中心】新加坡首季經濟增長0.4%　技術性衰退風險增

宏觀解讀 11:31 2023/05/25

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【金融中心】新加坡首季經濟增長0.4%　按季收縮

新加坡公布，2023年第一季GDP按年增長0.4%，高於初值的0.1%。經季節性調整後，新加坡首季經濟按季萎縮0.4%，逆轉去年第四季增長0.1%的趨勢，經濟師分析，若中國重啟經濟的效用不似預期，新加坡或再度陷入「技術性衰退」，即連續兩季度錄得按季收縮。

新加坡2021年、22年GDP分別增長8.9%和3.6%，但去年第四季GDP按年增長已回落到2.1%，反映全球宏觀經濟動力轉弱影響。相對而言，香港2021年經濟增長為6.4%和22年轉錄倒退3.5%，今年首季恢復按年增長2.7%。

香港首季實質GDP增長2.7%，詳情可見【下一頁】

新加坡維持全年增長目標0.5%至2.5%

新加坡貿工部常任秘書林明亮（Gabriel Lim）表示，今年剩餘時間的外部需求前景減弱。不單已發展經濟體的預期放緩外，電子產品的下行周期可能較原先預計更深、更久。鑑於服務業活動對進口的依賴程度低於工業活動，預計中國以服務業為主導的復甦的溢出效應仍將疲弱。

馬來西亞銀行（Maybank）經濟師亦指出，迄今為止，中國遊客的回歸是「涓涓細流而不是洪水」。

新加坡政府仍預期，下半年增長動力可加強，今年全年GDP增長預估維持在0.5%至2.5%，增長率可能處於該區間的中點附近。

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編輯：麥德銘

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