搖滾天后Tina Turner因病離世 享年83歲

搖滾天后Tina Turner周三（24日）因長期疾病，於瑞士蘇黎世附近的屈斯納赫特市（Kusnacht）家中安詳離世，享年83歲。Tina Turner經理人Bernard Doherty形容，世界失去了一個音樂傳奇和榜樣。

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Tina Turner是80年代美國搖滾音樂先驅，奠定非裔女性於搖滾樂的地位。美國音樂雜誌《滾石》（Rolling Stone）曾評價指，Tina Turner是史上最偉大歌手之一。

英國殿堂級樂隊滾石樂隊（The Rolling Stones）主唱Mick Jagger亦曾讚嘆，Tina Turner現場表演充滿活力，成為他塑造舞台形象的靈感來源。

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Tina Turner原名Anna Mae Bullock，1939年於美國田納西州出生。她幼年曾與家人一起採摘棉花，50年代開始演唱生涯，因歌聲雄厚及辨識度極高而深受歡迎。

她與同為搖滾歌手的前夫Ike Turner組成二人組合Ike & Tina Turner，兩人更曾奪得格林美獎，但最終因男方家暴於1978年離婚，並爭取到藝名的版權。

Tina Turner離婚後曾沉寂數年，直至1983年憑個人單曲《Let's Stay Together》再度走紅。她於翌年發表的第5張個人專輯《Private Dancer》，更被稱為最成功的東山再起之作。

Tina Turner其後皈依佛教，曾指誦經對其80年代生活產生積極影響。

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Tina Turner於2000年宣布退休，但在2008年回歸舞台，和樂壇天后Beyoncé在格林美頒獎典禮上一同表演，同年舉行巡演紀念她出道50周年。

Tina Turner於2013和德國音樂製作人Erwin Bach結婚，並於同年放棄美國國籍，入籍並定居瑞士。

Tina Turner育有兩名兒子，長子已於2018年離世，次子亦於2022年患癌離世。她於2019年受訪指，已對歌唱及取悅眾人感到厭倦。她翌年再度受訪指，雖然患有嚴重健康問題，但近10年生活合乎她的幸福願景。

責任編輯：李俊儀