佛州州長德桑蒂斯宣布 角逐2024年美國總統大選

美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron Desantis）周三（24日）與Twitter老闆馬斯克（Elon Musk），一同於Twitter Spaces語音平台直播。德桑蒂斯宣布角逐2024年美國總統大選，將與前總統特朗普（Donald Trump）爭奪共和黨内提名。

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德桑蒂斯表示，美國正朝錯誤方向前進，因此他要參選美國總統，以領導偉大的國家復興。他承諾如獲得民眾支持，他會順利完成任務，於2025年1月宣誓就任第47任美國總統。

直播期間，德桑蒂斯沒有直接點名攻擊黨内對手特朗普，僅指政府並非娛樂或建立品牌之地，及必須結束近年感染共和黨的失敗文化。

但他用通脹議題攻擊現任總統拜登（Joe Biden），批評拜登欠缺活力，在面對國家挑戰時舉步維艱，並受覺醒主義者影響。

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德桑蒂斯同日較早時已向聯邦選舉委員會（FEC）提交文件，登記成為2024年總統候選人。

不過Twitter Spaces直播因技術問題延遲20多分鐘，對手利用這一點諷刺德桑蒂斯。拜登於Twitter貼上其競選活動捐款連結，並發文表示這條連結有效，諷刺德桑蒂斯直播出事。

特朗普則於自家社交平台Truth Social發文，嘲笑德桑蒂斯衣不稱身，所穿的襯衫衣領太寬。

根據美國各大民調機構上月中至本月中的民調結果顯示，多位已公布角逐2024年共和黨總統初選的參選人當中，特朗普均以接近或過半的支持率穩居榜首。至於德桑蒂斯則以介乎16%至26%的支持率排第二。

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責任編輯：鄭錦玲