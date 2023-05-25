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【惡意App】Android App被揭記錄用戶訊息　每隔15分鐘錄音　轉交開發者

科技 11:47 2023/05/25

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詐騙App被揭出現在Apple或Google的App商店可能已非新鮮事，惟據美國科技網站Ars Technica報道，有一款Android App在Google Play上架潛伏近一年，才嵌入惡意代碼並開始秘密記錄用戶訊息。

報道指，專門錄製屏幕、影片及遊戲等的Android App「iRecorder Screen Recorder」被揭在發布近一年後開始出現記錄用戶訊息。該App在2021年9月推出，可是在去年8月更新並嵌入AhMyth Android RAT（遠程訪問特洛伊木馬）的惡意代碼。此後，程式開始每15分鐘錄製1分鐘的音頻，之後還會將錄音檔透過加密連結，轉發到開發者伺服器。

專門錄製屏幕、影片及遊戲等的Android App「iRecorder Screen Recorder」。（ESET研究人員網誌圖片）

該惡意程式由防毒軟件公司Essential Security against Evolving Threats（ESET）研究人員Lukas Stefanko發現，他在一篇網誌提到，是次留意到一個特別棘手的問題，就是當用戶使用一段時間後才變成惡意程式，利用一開始授予它們的權限，收集私隱訊息，並轉交給開發者進行惡意行為。因此，用戶也需要留意App進行更新後，會否改變了其數據共享做法。

雖然應用程式在研究人員報告情況後已從Google Play商店刪除，惟當時已有5萬次下載。

責任編輯：張寶燕

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