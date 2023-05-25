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【大行報告│FUTU】瑞信：富途股價已反映未來數季巨額撤資及關閉內地業務風險　升評級至「跑贏大市」

股市 10:18 2023/05/25

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【大行報告│FUTU】瑞信：富途股價已反映未來數季巨額撤資及關閉內地業務風險　升評級至「跑贏大市」

富途控股（美：FUTU）首季營收按年升52%至25億元，純利升1.1倍，均勝市場預期，主要與利息收入較高有關。瑞信指，雖然富途證券的應用程式（app）被下架，但管理資金流出額不多，大部分內地客戶仍留守在富途，而且投資者將焦點瞄準於海外市場增長及新市場參與者領域。

瑞信稱，雖然監管風險仍是投資者關注重點，若監管機構未來不再推出新監管要求，例如關閉戶口，但這個可能性亦偏低，相信監管環境最惡劣的时間已過，而假設富途主要內地客戶都留守，預期富途今年純利約40億元，高於彭博綜合預測的36億元，有關預期主要基於整體資本市場平穩。

富途新客戶以新加坡、香港及美國為主

瑞信指，新加坡、香港及美國新客戶分佔富途首季新客戶四分一、三分一及三分一，而且新加坡客戶首次注入資金亦較過去兩年增加2至3倍，同時富途積極拓展海外市場，如在馬來西亞成立分支。

富途股價自去年12月高位累計回落44%，已反映未來數季巨額資金流出及撤出內地業務的可能性。「富途目前的股價顯示前景相對悲觀，潛在的業績驚喜，以及未來數季更具韌性的客戶資金，將作為富途上升的推動力，預期券商調升盈利預測的舉動，將帶來正面催化劑。」

瑞信調升富途今年每股盈利預測3%，並調低2024至2024年每股盈利預測2%至3%，目標價為49美元，評級調高至「跑贏大市」。

相關文章：【美股業績】富途首季純利升1倍　註冊用戶數逾2000萬　美股盤前升逾3%

相關文章：【互聯網券商】富途moomoo應用程式進軍大馬　管理層：馬來西亞營商環境友善

相關文章：【互聯網券商】富途、老虎確認本周從內地App商店下架　美股盤前急跌、香港app不受影響

編輯：陳韻妍

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