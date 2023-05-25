【佛誕商機】疫後市民看重健康　素食餐廳料今年生意向好

佛誕將至，不少平日茹素的市民都表示會留家煮食，以避開餐廳人潮，但會花200至300元買外賣加餸，亦有偶然素食者表示會外出吃素，「約預算每人300元吃好少少」；有素食餐廳老闆指疫後大家更注重健康，對今年市道充滿信心，料生意額比疫前增加2成。

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郭香琴已茹素20年，最近開了YouTube頻道《Xiangpenpen》，「結婚前看到一段關於素食的紀錄片，觸動到自己，同時為了身體健康，於是開始吃素」，現時通常在家煮食，一家三口每周買餸預算約1千元，周末則會到餐廳吃飯，每餐約花費300至600元，「現在市面多了很多素食選擇，尤其是上海館，陽春麵、烤麩、素餃、蔥油餅等都可以吃。」為了避開吃飯人潮，佛誕和初一、十五他們都會留家自己煮食，「會買一些複雜菜式加餸，如法海蒲團和崧子五枊素黃魚等，預算約200至300元。」

▲ 素食YouTuber郭香琴表示，會買一些複雜菜式加餸，如法海蒲團和崧子五枊素黃魚等，預算約200至300元。

家庭主婦Carman Tsui因宗教信仰而茹素近20年，近2、3年因失眠問題，醫生建議她再次吃肉，現時她會隨心吃素，「一日三餐來說，可能有一餐吃肉」，吃肉後失眠問題並沒明顯改善，所以她不排除會重新再吃全素。「今年佛誕應該不會外出用膳，怕人多，也不會吃得特別豐富，買餸預算約100至150元。」

從事銀行界的姚述洪表示最近多了吃素，「吃得太多肉覺得很滯，腸胃不舒服，消化時亦會很想睡覺，吃素菜感覺較舒服」，現時他每日午餐和初一、十五都會吃素，每餐消費在100元以內，佛誕當日他打算全日吃素，假期會吃好少少，預算和太太每人花費200至300元左右。

做6輪生意料爆滿

大自然素食在本港已有18年歷史，現時共有6間分店，創辦人阿和說，佛誕訂枱達5成，「現在的人都比較即興，少訂枱，我們初一、十五的生意都很多，故有信心佛誕生意一定爆滿。」餐廳今年並加推平安包，每個7元，有芝麻、豆沙和蓮蓉餡，「客人不用長途跋涉到長洲購買，一樣可保平安，至今已賣出1萬多個，銷情理想。 」

▲ 大自然素食今年加推平安包，至今已售出過萬個。

阿和指餐廳已4年沒有加價，「疫後人們更著重健康，所以多了人吃素」，他說現時生意已追回疫前9成，因為下午茶做半價、晚市特定時段8折，全天都在做生意，有5至6輪枱，他對前景很有信心，預計今年生意額可超越疫前2成。

冀暑假市道更暢旺

素年創辦人Kay Kwan表示今年佛誕訂枱達5成，「餐廳生意比去年好，閒日較靜，但初一、十五生意穩定，晚市可做兩輪。」他說去年下半年生意最差，生意額大跌5成，現時生意提升了2至3成，是疫前生意的6至7成。

▲ 素年創辦人Kay Kwan表示，今年佛誕訂枱達5成。

為了爭取更多客源，餐廳推出了更多新菜式，例如佛誕就有素食盆菜，價錢由800至1,200元，「現在賣出十個八個，我們當這收入是Bonus，始終佛誕只有1天，不算大節日。」Kay估計今年生意會慢慢上升，希望暑假市道更旺，帶動生意額更勝疫前。

▲ 為了爭取更多客源，素年推出了更多新菜式。

廚師發辦我有我堅持

居素屋主打高級日式素菜，聯合創辦人Joe Hui表示近幾年是「蝕到入肉」，「近幾年多了很多高檔素食餐廳，我是很開心的，希望能一起做大塊餅，但疫下他們都結業了」，大家都習慣了在家煮食，疫後大家又去旅行，Joe連今年的母親節都沒有開業，「現時生意約為疫前6成，接近收支平衡。」

▲ 居素屋主打高級日式素菜，今年生意收支平衡。

餐廳做日式廚師發辦，每位368至428元，今年佛誕訂枱已有6至7成，他直言今年沒有加價，「8年來只加價1次，現在外面100元已有素食自助餐，但我有自己的堅持」，他說暫時看不到餐廳復甦的因素，預期今年生意額只會維持收支平衡。

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本報記者：歐陽佩

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