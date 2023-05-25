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【新股IPO】兩新股今上市 宏信建發9930全日跌29%、一手帳面蝕1310元
兩新股易點雲 （02416） 和宏信建發 （09930） 今（25日）上市，惟兩者在香港公開發售部分同樣認購不足，股價雙雙走低。宏信建發低開27.9%，報3.26元；曾低見3.13元，跌30.8%；收報3.21元，跌29%。不計手續費，一手帳面蝕1310元。
易點雲低開7.2%，報9.46元；曾低見9.16元，跌10.1%；全日跌幅收窄至3%，報9.88元。不計手續費，一手帳面蝕155元。
宏信建發集資額達15.2億元，超越燃料電池製造商億華通 （02402） 成今年以來第二大集資額，首位為珍酒李渡 （06976） 以53.1億元於4月27日上市。雖然宏信建發首掛後，股價隨即大跌近三成，但以新股發行3.65億股計，新股總值約11.7億元，仍超第三名的集資額。
|排名
|新股企業
|集資額
|1.
|珍酒李渡 （06976）
|53.1億元
|2.
|宏信建發 （09930）
|15.2億元
|3.
|億華通 （02402）
|10.6億元
|4.
|九方財富 （09636）
|10.2億元
|5.
|美麗田園健康 （02373）
|7.8億元
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編輯：姚卓然