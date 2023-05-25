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【新股IPO】兩新股今上市　宏信建發9930全日跌29%、一手帳面蝕1310元

新股IPO 16:16 2023/05/25

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易點雲（02416）及宏信建發（09930）兩新股今上市，其中宏信建發設實體上市儀式。　

兩新股易點雲 （02416） 和宏信建發  （09930）  今（25日）上市，惟兩者在香港公開發售部分同樣認購不足，股價雙雙走低。宏信建發低開27.9%，報3.26元；曾低見3.13元，跌30.8%；收報3.21元，跌29%。不計手續費，一手帳面蝕1310元。

易點雲低開7.2%，報9.46元；曾低見9.16元，跌10.1%；全日跌幅收窄至3%，報9.88元。不計手續費，一手帳面蝕155元。

宏信建發集資額達15.2億元，超越燃料電池製造商億華通 （02402） 成今年以來第二大集資額，首位為珍酒李渡 （06976） 以53.1億元於4月27日上市。雖然宏信建發首掛後，股價隨即大跌近三成，但以新股發行3.65億股計，新股總值約11.7億元，仍超第三名的集資額。

排名 新股企業 集資額
1. 珍酒李渡 （06976） 53.1億元
2. 宏信建發 （09930） 15.2億元
3. 億華通 （02402） 10.6億元
4. 九方財富 （09636） 10.2億元
5. 美麗田園健康 （02373） 7.8億元

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編輯：姚卓然

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