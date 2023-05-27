【降暑神器】港企研智能布料　3「快」助排汗散熱

▲ 紡織布料製造商Comfiknit創辦人劉進基提到，現時正與中文大學的科研團隊研究，能否開發新布料紓緩糖尿病引發的皮膚問題。（陳卓賢攝）

夏日已至，大家都開始進行更多戶外活動，但香港濕度偏高，使汗水較難蒸發，結果很易中暑。有港企研發了一系列智能布料，結合「快速吸汗」、「快速擴散」及「快速蒸發」3大特性，能協助排汗散熱的過程，減低中暑風險。

市面大部分運動衫都標榜「快乾」特性，並主要採用單一物料，例如聚酯（Polyester）或棉布，但兩者都各有缺點。聚酯雖然快乾，但缺點是吸濕力差：棉布則吸濕力強，蒸發卻很慢。此外，有些製衣公司或利用化學助劑來提高聚酯的吸濕力，但當清洗十數次後，化學助劑逐漸消退，結果吸濕性能就會大減。

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紡織布料製造商Comfiknit創辦人劉進基認為，如果只使用單一物料製作運動服，都會出現不利吸濕或不利汗水蒸發的其中一個問題，這絕非理想方案。

他解釋，理想的運動布料要具備優秀的散熱功能，且必需符合3項條件，首先是快速吸收人體流出的汗水，然後快速把它大面積擴散，最後就是讓汗水快速蒸發。

速吸汗擴散蒸發 減中暑風險

然而，以上過程對速率的要求很高，猶如三項鐵人賽的每個環節，都需要快速完成。因為汗珠體積大不利蒸發，務必在汗水累積形成汗珠前將它擴散，才真正有利散熱。

他強調：「不浪費每一滴汗水，才能有效地幫助人體散熱。但有些人在運動時會用毛巾將汗擦走，又或不理會汗水，讓它自然沿着身體流落至地下，其實這都會降低流汗散熱的有效性。」

劉進基從人體工學及汗水管理角度出發，針對皮膚和衣服之間的「微氣候」環境，利用了創新編織技術Tri-Knit，排序紗綫及織物的有效組合配方，製作出智能布料「Comfiknit Activewear Type」，優化人體的流汗散熱過程。

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該智能布料由3層結構組成，貼近皮膚的一層具有高親水特性，能實現快速吸汗，其餘結構則是較低親水性，可讓吸收了的汗水快速蒸發，解決以往單一物料無法提供理想散熱效果的痛點。實驗結果也指出，該智能布料在約0.25秒就能大面積地擴散水份，而一般布料則需時約0.8秒。

日科研實證 降濕疹痕癢指數

全面考慮熱舒適性（Thermal Comfort）是劉進基研發智能布料的初始目的，但他認為衣服除了需要提供舒適感外，也應為人的健康帶來正面作用，所以他再研發了一款名為「Atopic Eczema Type」的智能布料，穿上後能紓緩濕疹徵狀。

日本長崎大學生物醫學院為此進行實測，邀請9名日本濕疹患者全日穿着由該布料特製的T恤，先後在夏季和冬季連續四星期試用，並由研究人員為參加者測量及記錄多項反映濕疹徵狀嚴重程度和不適程度的指標數據。

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研究結果顯示，參加者穿着特製T恤後，所有人的濕疹面積與嚴重程度指數（EASI）、病人導向濕疹指標（Patient-Oriented Eczema Measure）和痕癢指數評分（Itch VAS）均出現下降，皮膚角質層的水份有所增加，而皮膚表面的酸鹼值和細菌叢組成大致維持不變。

劉進基指出，要紓緩濕疹徵狀，關鍵是讓皮膚表面維持微酸性，該布料能讓穿着者保持皮膚表面乾爽，同時使水份保存在皮膚角質層，形成一種有利皮膚健康的微氣候，這都有助減輕濕疹問題。

記者：陳卓賢

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