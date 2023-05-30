現在是留意新興市場債務的好時機嗎？

發達市場陷入經濟衰退的擔心成為聚焦，意味許多投資者可能仍未意識到新興市場具迅速增長的潛力。一些地區的國內通脹現已回落，加上中國增長帶動其他新興市場，投資者或可重新考慮新興市場，及它在現行週期的作用。

受美國利率急升影響，新興市場債券走勢未見平穩。強勢貨幣新興市場債券主要以美元計價，使加息成為了重要挑戰。然而，美國利率現時似乎已見頂，這應可降低收益率的上行動力。利率見頂亦應可削弱美元強勢，減輕新興市場貨幣的壓力。

中國自去年底重新開放經濟以來，消費活動有改善，尤其是旅遊和零售業增長加快。我們預期趨勢將會持續，增長由發達經濟體轉投中國。這應可惠及與中國進行貿易的其他新興市場國家，尤其是亞洲區國家。中國重新開放也應可支持全球商品價格（尤其是金屬），為作為金屬出口國的新興市場國家提供多一重支持。

領跑貨幣周期

新興市場國家除受益於資產負債表強勁外，另一個有利因素在於他們應付通脹的方針。許多新興市場央行早在2021年便主動加息，較發達市場央行早得多。因此，許多國家的通脹似乎已經見頂，多間央行處於或接近加息週期尾聲。

以拉丁美洲為例，平均按年通脹已由6月底的10.2%降至7.7%1，反映在主動加息後，區內通脹已見回落。與發達市場的通脹相比，後者似乎才剛剛見頂。

當然，在審視這樣廣泛的資產類別時總有例外，阿根廷的通脹危機便是例子之一。通脹急升突顯了阿根廷自2018年以來持續的經濟危機，這並非廣泛趨勢，因此，情況未有在區內蔓延。

充分利用新興市場的特質

不過，阿根廷的情況突顯了為甚麼我們認為應在新興市場應採取主動的總回報方針，不應受基準的佔比所限制。由於新興市場的特徵不同，區分資產類別的能力顯得相當重要。區內不同國家之間可能有明顯差異，「宏觀」方針將無法反映這些不同之處。例如在拉丁美洲，我們看好哥倫比亞，原因為其國會分散，我們認為當局實施進取政策的機會不大。另一個區內國家巴西的吸引力似乎不大，我們認為其政治和財政風險偏高，盧拉政府承諾實施大規模財政擴張，這將使公共財政受壓。其他新興市場方面，一些弱勢國家得到國際貨幣基金組織援助，有助紓緩2022年初以來難以參與市場的問題。

新興市場企業方面，公司基本因素大致強勁，尤其是投資級別。在部分情況下，發行人的信貸評級受到主權評級限制，在評級未能反映企業基本因素時，進行詳細分析發掘機會便更為重要。土耳其便是例子之一，該國的主權債券面對惡性通脹和貨幣貶值等嚴峻挑戰。然而，以美元獲得收益的大型出口商，或可受益於當地匯價貶值，原因為其成本以當地貨幣計算，利潤率可相應提高。因此，我們認為企業市場可為投資者提供吸引機會。

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