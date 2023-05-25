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【港股市況】恒指黑期跌161點　阿里巴巴ADR跌近2%失80關　美團今業績（不斷更新）

股市 08:51 2023/05/25

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美國債務上限問題仍未解決，加上內地A股走弱，雙重夾擊之下，港股考驗萬九關支持。恒指黑期跌161點，報18885點。阿里巴巴ADR跌近2%，穿80美元。美團 （03690） 將於今日公布業績。

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【08：50】星島 （01105） 復牌。

【08：42】恒指黑期跌161點，報18885點。

【08：37】【新股IPO】愛奇藝再探討來港二次上市　CEO龔宇：正研究在港上市的技術細節

【08：15】【電動車】蔚來升級ES6車型但同時降價　今日開始交付新車

【07：30】中概股指數收市跌2.2%，收報6161點，夜期跌193點，收報18878點，阿里巴巴美股跌穿80港元關。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
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    +4

【07：30】美股周三低開低走，道指一度挫逾300點，最後道指全日跌255點，報32799點，失33000關；納指跌76點或0.6%，報12484點；標指跌30點，報4115點。美滙指數升0.4%，報103.88；10年美債息報3.736厘。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌193點穿19000點　阿里美股穿80港元關（不斷更新）

編輯：姚卓然

恒生指數 市場動向 中國概念股 港股ADR ADR 港股 阿里巴巴 美股 A股
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