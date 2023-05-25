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【港股市況】恒指黑期跌161點 阿里巴巴ADR跌近2%失80關 美團今業績（不斷更新）
股市 08:51 2023/05/25
美國債務上限問題仍未解決，加上內地A股走弱，雙重夾擊之下，港股考驗萬九關支持。恒指黑期跌161點，報18885點。阿里巴巴ADR跌近2%，穿80美元。美團 （03690） 將於今日公布業績。
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【08：50】星島 （01105） 復牌。
【08：42】恒指黑期跌161點，報18885點。
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【07：30】中概股指數收市跌2.2%，收報6161點，夜期跌193點，收報18878點，阿里巴巴美股跌穿80港元關。
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【07：30】美股周三低開低走，道指一度挫逾300點，最後道指全日跌255點，報32799點，失33000關；納指跌76點或0.6%，報12484點；標指跌30點，報4115點。美滙指數升0.4%，報103.88；10年美債息報3.736厘。
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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌193點穿19000點 阿里美股穿80港元關（不斷更新）
編輯：姚卓然
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