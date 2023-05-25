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【港股市況】恒指跌逾300點失守萬九關兼創今年低　小米逆市升2%、美團績前跌3%　東方海外急插7%（不斷更新）

股市 10:35 2023/05/25

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美國債務上限問題仍未解決，加上內地A股走弱，雙重夾擊之下，恒指低開185點，報18930點，失守萬九關。小米 （01810） 績後升近4%。電動車走弱，蔚來 （09866） 和小鵬汽車 （09868） 跌8%及6%。

至於美團 （03690） 績前股價跌約2%。今日亦有網易 （09999） 及石藥 （01093） 等業績。

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【10：34】快狗打車 （02246） 跌5.5%，報1.55元，再創上市新低。

【10：33】【加密貨幣】證監會僅限散戶參與大型代幣、不准買賣穩定幣　業界稱門檻高冀僅屬初步安排（第二版）

【10：28】恒指曾跌350點，低見18765點，創今年低並為去年12月2日低。

【10：22】同程旅行 （00780） 升2.9%，報15.6元。

【業績｜旅遊股】同程旅行首季經調整溢利大增1倍　收入升五成

【10：18】招行 （03968） 跌3.2%，報36.2元，創近半年低。建行 （00939） 跌1.2%，報5.09元。

【10：05】恒指低見18804點，創去年12月7日新低。恒生科指破底，跌1%，報3737點，創去年11月30日低。

【10：00】【HSBC滙豐】滙豐隨市跌近2%　研退出12國業務　佔多達1/5市場

【09：54】阿里巴巴 （09988） 失80關，現跌1.9%，報79.55元。

【09：50】聯想 （00992） 再跌3.9%，報6.96元，創三個月低。

【09：42】恒指走低，跌235點，報18881點。東方海外 （00316） 跌5.6%。李寧 （02331） 跌3.6%，創去年10月低。

【09：37】【業績︱電動車】小鵬挫半成　首季經調整淨虧損擴大至22億人幣、汽車利潤率轉負　料次季汽車交付量最多跌39%

【09：35】【小米業績】小米彈高半成　首季收入跌19%符預期　經調整利潤增13%、毛利率創新高

【09：32】【新股IPO】兩新股今上市　宏信建發9930低開近28%、一手帳面蝕1260元

【09：20】恒指低開185點，報18930點，失守萬九關。小米 （01810） 績後升0.4%。

【09：17】【王健林旗下】萬達否認以160億元人幣出售20個萬達廣場　另據報擬回購7月到期美元債（第二版）

【09：15】恒指期貨跌181點，報18890點。

【08：50】星島 （01105） 復牌。

【08：42】恒指黑期跌161點，報18885點。

【08：37】【新股IPO】愛奇藝再探討來港二次上市　CEO龔宇：正研究在港上市的技術細節

【08：15】【電動車】蔚來升級ES6車型但同時降價　今日開始交付新車

【07：30】中概股指數收市跌2.2%，收報6161點，夜期跌193點，收報18878點，阿里巴巴美股跌穿80港元關。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股周三低開低走，道指一度挫逾300點，最後道指全日跌255點，報32799點，失33000關；納指跌76點或0.6%，報12484點；標指跌30點，報4115點。美滙指數升0.4%，報103.88；10年美債息報3.736厘。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌193點穿19000點　阿里美股穿80港元關（不斷更新）

編輯：姚卓然

恒生指數 市場動向 中國概念股 港股ADR ADR 港股 阿里巴巴 美股 A股
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