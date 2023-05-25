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【港股市況】恒指午後跌幅擴大至近400點 ATM跌近3%、東方海外急插7% 蔚來挫一成（不斷更新）
美國債務上限問題仍未解決，加上內地A股走弱，雙重夾擊之下，恒指低開185點，報18930點，半日跌394點，報18721點，失守萬九關兼創半年低。小米 （01810） 績後曾升近4%。電動車走弱，蔚來 （09866） 和小鵬汽車 （09868） 跌逾8%。
至於美團 （03690） 績前股價捱沽，跌逾4%。今日亦有網易 （09999） 及微博 （09898） 等業績。
財經日誌︰
即市走勢︰
【14：43】恒指跌幅略為收窄，跌384點，報18730點。
【14：36】【比亞迪1211】長城汽車罕有舉報比亞迪違規 比亞迪曾跌4%
【14：21】【國泰293】林紹波向員工發訊息「外界言論反映存在已久印象」 國泰與工會割席
【14：00】京東 （09618） 、嗶哩嗶哩 （09626） 均跌4.7%。
【13：35】藍籌股僅得長江基建 （01038） 錄得升幅，升0.7%。華潤萬象 （01209） 無升跌。
【13：26】恒生科指跌3%，報3663點。蔚來 （09866） 跌一成。小鵬汽車 （09868） 跌8.7%。南方東英恒生科指2倍反向ETF （07552） 升6.2%，報7.98元。
【13：16】石藥 （01093） 績後跌幅有所收窄，現跌2%，報7.31元。
【13：12】恒指午後持續走低，跌402點，報18713點。
【12：52】【恒地系】港華智慧能源CEO黃維義：退股上海燃氣乃因與最初利潤保證存落差 強調每次投資項目非常審慎
【12：10】【業績｜醫藥】石藥首季溢利升1.7% 收入總額升2.3%
【12：00】恒指半日跌394點，報18721點，成交額550億元。小米 （01810） 升0.8%。東方海外 （00316） 插7%。ATM騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 分別跌3.3%、3.3%和4%。
【11：45】恒指曾跌402點，低見18713點。
【11：41】Nvidia業績勁超預期，盤後股價狂奔逾兩成。柏能 （01263） 曾升11%，現升5.1%，報4.1元。
【11：32】中燃氣 （00384） 跌5.2%，報9.05元，創半年低。
【11：25】長城汽車 （02333） 就比亞迪 （01211） 秦PLUSDM-i、宋PLUS DM-i採用常壓油箱，涉嫌整車蒸發污染物排放不達標的問題進行舉報。內媒引述比亞迪指，此事公司還在核實，目前還沒有進一步消息。長汽跌3%，比亞迪跌1.8%。
【11：16】【新股IPO】內地皮膚藥研發商科笛通過上市聆訊 富途、雲峰等基金持有
【11：13】安踏 （02020） 、李寧 （02331） 雙人雙破底，前者跌2.4%，後者跌4%，創半年低。
【11：08】恒指愈跌愈多，跌375點，報18746點。恒生科指跌2%，報3696點，穿3700關。
【10：46】【新股IPO】周杰倫概念股巨星傳奇 傳下周招股 六月中掛牌
【10：34】快狗打車 （02246） 跌5.5%，報1.55元，再創上市新低。
【10：33】【加密貨幣】證監會僅限散戶參與大型代幣、不准買賣穩定幣 業界稱門檻高冀僅屬初步安排（第二版）
【10：28】恒指曾跌350點，低見18765點，創今年低並為去年12月2日低。
【10：22】同程旅行 （00780） 升2.9%，報15.6元。
【10：18】招行 （03968） 跌3.2%，報36.2元，創近半年低。建行 （00939） 跌1.2%，報5.09元。
【10：05】恒指低見18804點，創去年12月7日新低。恒生科指破底，跌1%，報3737點，創去年11月30日低。
【10：00】【HSBC滙豐】滙豐隨市跌近2% 研退出12國業務 佔多達1/5市場
【09：54】阿里巴巴 （09988） 失80關，現跌1.9%，報79.55元。
【09：50】聯想 （00992） 再跌3.9%，報6.96元，創三個月低。
【09：42】恒指走低，跌235點，報18881點。東方海外 （00316） 跌5.6%。李寧 （02331） 跌3.6%，創去年10月低。
【09：37】【業績︱電動車】小鵬挫半成 首季經調整淨虧損擴大至22億人幣、汽車利潤率轉負 料次季汽車交付量最多跌39%
【09：35】【小米業績】小米彈高半成 首季收入跌19%符預期 經調整利潤增13%、毛利率創新高
【09：32】【新股IPO】兩新股今上市 宏信建發9930低開近28%、一手帳面蝕1260元
【09：20】恒指低開185點，報18930點，失守萬九關。小米 （01810） 績後升0.4%。
【09：17】【王健林旗下】萬達否認以160億元人幣出售20個萬達廣場 另據報擬回購7月到期美元債（第二版）
【09：15】恒指期貨跌181點，報18890點。
【08：50】星島 （01105） 復牌。
【08：42】恒指黑期跌161點，報18885點。
【08：37】【新股IPO】愛奇藝再探討來港二次上市 CEO龔宇：正研究在港上市的技術細節
【08：15】【電動車】蔚來升級ES6車型但同時降價 今日開始交付新車
【07：30】中概股指數收市跌2.2%，收報6161點，夜期跌193點，收報18878點，阿里巴巴美股跌穿80港元關。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美股周三低開低走，道指一度挫逾300點，最後道指全日跌255點，報32799點，失33000關；納指跌76點或0.6%，報12484點；標指跌30點，報4115點。美滙指數升0.4%，報103.88；10年美債息報3.736厘。
即睇美股收市︰
【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌193點穿19000點 阿里美股穿80港元關（不斷更新）
編輯：姚卓然