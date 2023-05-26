【恒指夜期+ADR】夜期收市跌167點　美團ADR先高後低跌1%（不斷更新）

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夜期以接近全晚最低位收市，跌167點，收報18528點，港股周五佛誕假期，繼續觀望美國債務上限談判，美團首季業績佳，美團ADR一度扳回下午在港失地，收市倒跌，折算收報124.61港元，較港收市價126元再低1.1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 騰訊ADR 316.68 -1.8% 美團ADR 124.61 -1.1% 滙豐ADR 58.89 +0.9% 阿里巴巴美股 77.15 -1.9%

北水勁吸72億買盈富基金

港股下跌之際，北水今日淨入72.1億元，ETF獲最多淨買，盈富基金 （02800） 獲北水大手掃入43.7億元，國指ETF （02828） 吸資8.2億元，騰訊 （00700） 吸資8.2億元。相反，建行 （00939） 遭北水淨沽3.4億元。

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恒指黃金比率守50%關口 下一關落在17692點

港股黃金比率守50%關口，即18649點，恒指自去年10月31日低見14597點，反彈至1月27日高位22700點，累積8103點升幅，以黃金比率計，今日已回吐50%升幅，下一關是高位回吐61.8%，即17692點，倘深度調整，更恐達至16509點水平，繼續觀望中國經濟前景及美國債務上限進展。

美國債務上限問題仍未解決，加上內地A股走弱，雙重夾擊之下，恒指低開185點，報18930點，全日跌369點，報18746點，失守萬九關兼創半年低。小米 （01810） 績後曾升近4%，最後升1%。汽車股走弱，比亞迪 （01211） 跌5.4%，長汽 （02333） 跌7.3%，蔚來 （09866） 和小鵬汽車 （09868） 跌逾9%。

至於美團 （03690） 績前捱沽，股價跌3.4%。今日亦有網易 （09999） 及微博 （09898） 等業績。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 小米 10.50 +1.0 +2 90 阿里健康 4.77 +2.1 +1 105 長江基建 42.85 +1.5 +1 13 美團 126.00 -3.4 -33 -99 阿里巴巴 78.65 -3.0 -44 19 騰訊 322.40 -3.0 -46 14

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期跌167點，收報18528點

【22：12】夜期跌54點

【18：46】恒指夜期升57點，報18752點。

【17：46】【大行報告｜內需股】大和資本：內地消費市道現「消費降級」情況、對下半年強勁反彈持審慎態度 偏好5隻內需股

【16：52】【業績︱網易9999】網易首季經調整淨利潤升近48%至75.7億人幣 勝預期

【16：34】【美團業績】美團首季收入增26.7% 經調整淨利54.91億人幣、大勝預期

【16：10】恒指全日跌369點，報18746點，成交額1155億元，失守萬九關並創半年新低。ATM騰訊 （00700） 阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 均跌3%。

【16：00】恒指U盤前跌354點，報18761點。

【15：38】快狗打車 （02246） 反覆尋底，再跌7.9%，報1.51元，續創上市新低。

【15：23】阿里健康 （00241） 逆市走高，現升2%，報4.76元。

【14：51】小米 （01810） 回升1.1%，報10.52元。

【14：43】恒指跌幅略為收窄，跌384點，報18730點。

【14：36】【比亞迪1211】遭長汽舉報排放不達標 比亞迪還撃：其檢測報告無效 兩者股價齊挫6%

【14：21】【國泰293】林紹波向員工發訊息「外界言論反映存在已久印象」 國泰與工會割席

【14：00】京東 （09618） 、嗶哩嗶哩 （09626） 均跌4.7%。

【13：35】藍籌股僅得長江基建 （01038） 錄得升幅，升0.7%。華潤萬象 （01209） 無升跌。

【13：26】恒生科指跌3%，報3663點。蔚來 （09866） 跌一成。小鵬汽車 （09868） 跌8.7%。南方東英恒生科指2倍反向ETF （07552） 升6.2%，報7.98元。

【13：16】石藥 （01093） 績後跌幅有所收窄，現跌2%，報7.31元。

【13：12】恒指午後持續走低，跌402點，報18713點。

【12：52】【恒地系】港華智慧能源CEO黃維義：退股上海燃氣乃因與最初利潤保證存落差 強調每次投資項目非常審慎

【12：10】【業績｜醫藥】石藥首季溢利升1.7% 收入總額升2.3%

【12：00】恒指半日跌394點，報18721點，成交額550億元。小米 （01810） 升0.8%。東方海外 （00316） 插7%。ATM騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 分別跌3.3%、3.3%和4%。

【11：45】恒指曾跌402點，低見18713點。

【11：41】Nvidia業績勁超預期，盤後股價狂奔逾兩成。柏能 （01263） 曾升11%，現升5.1%，報4.1元。

【11：32】中燃氣 （00384） 跌5.2%，報9.05元，創半年低。

【11：25】長城汽車 （02333） 就比亞迪 （01211） 秦PLUSDM-i、宋PLUS DM-i採用常壓油箱，涉嫌整車蒸發污染物排放不達標的問題進行舉報。內媒引述比亞迪指，此事公司還在核實，目前還沒有進一步消息。長汽跌3%，比亞迪跌1.8%。

【11：16】【新股IPO】內地皮膚藥研發商科笛通過上市聆訊 富途、雲峰等基金持有

【11：13】安踏 （02020） 、李寧 （02331） 雙人雙破底，前者跌2.4%，後者跌4%，創半年低。

【11：08】恒指愈跌愈多，跌375點，報18746點。恒生科指跌2%，報3696點，穿3700關。

【10：46】【新股IPO】周杰倫概念股巨星傳奇 傳下周招股 六月中掛牌

【10：34】快狗打車 （02246） 跌5.5%，報1.55元，再創上市新低。

【10：33】【加密貨幣】證監會僅限散戶參與大型代幣、不准買賣穩定幣 業界稱門檻高冀僅屬初步安排（第二版）

【10：28】恒指曾跌350點，低見18765點，創今年低並為去年12月2日低。

【10：22】同程旅行 （00780） 升2.9%，報15.6元。

【業績｜旅遊股】同程旅行首季經調整溢利大增1倍 收入升五成

【10：18】招行 （03968） 跌3.2%，報36.2元，創近半年低。建行 （00939） 跌1.2%，報5.09元。

【10：05】恒指低見18804點，創去年12月7日新低。恒生科指破底，跌1%，報3737點，創去年11月30日低。

【10：00】【HSBC滙豐】滙豐隨市跌近2% 研退出12國業務 佔多達1/5市場

【09：54】阿里巴巴 （09988） 失80關，現跌1.9%，報79.55元。

【09：50】聯想 （00992） 再跌3.9%，報6.96元，創三個月低。

【09：42】恒指走低，跌235點，報18881點。東方海外 （00316） 跌5.6%。李寧 （02331） 跌3.6%，創去年10月低。

【09：37】【業績︱電動車】小鵬挫半成 首季經調整淨虧損擴大至22億人幣、汽車利潤率轉負 料次季汽車交付量最多跌39%

【09：35】【小米業績】小米彈高半成 首季收入跌19%符預期 經調整利潤增13%、毛利率創新高

【09：32】【新股IPO】兩新股今上市 宏信建發9930低開近28%、一手帳面蝕1260元

【09：20】恒指低開185點，報18930點，失守萬九關。小米 （01810） 績後升0.4%。

【09：17】【王健林旗下】萬達否認以160億元人幣出售20個萬達廣場 另據報擬回購7月到期美元債（第二版）

【09：15】恒指期貨跌181點，報18890點。

【08：50】星島 （01105） 復牌。

【08：42】恒指黑期跌161點，報18885點。

【08：37】【新股IPO】愛奇藝再探討來港二次上市 CEO龔宇：正研究在港上市的技術細節

【08：15】【電動車】蔚來升級ES6車型但同時降價 今日開始交付新車

【07：30】中概股指數收市跌2.2%，收報6161點，夜期跌193點，收報18878點，阿里巴巴美股跌穿80港元關。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股周三低開低走，道指一度挫逾300點，最後道指全日跌255點，報32799點，失33000關；納指跌76點或0.6%，報12484點；標指跌30點，報4115點。美滙指數升0.4%，報103.88；10年美債息報3.736厘。

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【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌193點穿19000點 阿里美股穿80港元關（不斷更新）

編輯：姚卓然