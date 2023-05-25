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【新股IPO】愛奇藝再探討來港二次上市　CEO龔宇：正研究在港上市的技術細節

新股IPO 08:37 2023/05/25

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【新股IPO】愛奇藝再探討來港二次上市　CEO龔宇：正研究在港上市的技術細節

百度 （09888） 旗下愛奇藝（美：IQ）正再次探索在香港進行二次上市。愛奇藝CEO龔宇接受外電訪問時表示，公司正在研究在港上市的技術細節，但沒有說明詳細的時間表。

龔宇指，公司渴望吸引新投資者加入，從而為更多原創節目提供資金，並加大了AI使用力度以吸引騰訊 （00700） 及優酷等競爭對手的觀眾。不過，他亦道出，公司現有正現金流，因此實際上不需要籌集更多資金。

愛奇藝發布今年首季度財報，一季度總營收為83億元人民幣，按年增長15%。淨利潤為6.18億元人民幣，上年同期淨利潤為1.69億元人民幣。其中會員服務營收達到55億元人民幣，按年增長24%。

公司預計今年將扭轉虧損局面，在做好成本控制下，料可在6年來首次錄得年度利潤。龔宇表示，隨着中國後疫情時代的經濟趨於穩定，相信公司今年將錄得雙位數字的營收增長，並同時不會放棄市場份額。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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編輯：姚卓然

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美股 百度集團—SW（09888） 疫情 經濟 營收 愛奇藝（美：IQ） 香港 IPO
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