▲ 【新股IPO】愛奇藝再探討來港二次上市 CEO龔宇：正研究在港上市的技術細節

百度 （09888） 旗下愛奇藝（美：IQ）正再次探索在香港進行二次上市。 愛奇藝CEO龔宇接受外電訪問時表示，公司正在研究在港上市的技術細節，但沒有說明詳細的時間表。

龔宇指，公司渴望吸引新投資者加入，從而為更多原創節目提供資金，並加大了AI使用力度以吸引騰訊 （00700） 及優酷等競爭對手的觀眾。不過，他亦道出，公司現有正現金流，因此實際上不需要籌集更多資金。

愛奇藝發布今年首季度財報，一季度總營收為83億元 人民幣 ，按年增長15%。淨利潤為6.18億元 人民幣 ，上年同期淨利潤為1.69億元 人民幣 。其中會員服務營收達到55億元 人民幣 ，按年增長24%。

公司預計今年將扭轉虧損局面，在做好成本控制下，料可在6年來首次錄得年度利潤。 龔宇表示，隨着中國後疫情時代的經濟趨於穩定，相信公司今年將錄得雙位數字的營收增長，並同時不會放棄市場份額。

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編輯：姚卓然