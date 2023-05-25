【電動車】蔚來插8%　升級ES6車型但同時降價　即日開始交付新車

▲ 【電動車】蔚來升級ES6車款但同時降價 即日開始交付新車

蔚來 （09866） 最暢銷車型ES6升級同時降價，全新ES6正式上市並於今（25日）開始交付新車，與舊車款無縫交接，同時已在中國13個區域開啟交付。

蔚來周四（25日）大插8%，報61.9元。

公司全新ES6正式上市，共推出75度電和100度電兩款車型，整車購買售價為36.8至42.6萬元人民幣，電池租用方案車輛最低售價為29.8萬元人民幣，電池月費分別為980元人民幣和1680元人民幣。

蔚來ES6起始價較去年車型更便宜

從售價上來看，全新蔚來ES6相比2022款車型，起始價便宜了1.8萬元人民幣，頂配（舊款610公里性能版）車型更是便宜了5.8萬元人民幣。至於蔚來在2018年推出的最初版本ES6目前售價約為38.6萬元人民幣，累計降價近22.8%。

動力上，全新ES6標配雙電機四驅，搭載前150kW感應電機和後210kW永磁電機，總功率達到360kW，扭力達到700Nm，百公里加速僅4.5秒，比舊款ES6的4.7秒的零至百公里加速快了0.2秒，同時標配四活塞定鉗，百公里制動距離僅34.5米。另外，全新ES6搭載Banyan 2.0 智能系統，帶來超過120項全新功能和優化升級。

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編輯：姚卓然