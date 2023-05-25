hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【NVDA】Nvidia盤後股價狂奔27%撲388美元 AI需求推動業績勁超預期
人工智能直接受惠股 Nvidia（美：NVDA，英偉達）於美股收市後公布強勁的業績，刺激股價狂奔27%或82.12美元，到達387.98美元，創上市以來新高。截至今年4月底，Nvidia 2024財年首季收入71.9億美元，按季升19%，明顯優於預期的65.2億美元。Nvidia CEO黃仁勳直指，公司數據中心產品需求激增，包括H100、Grace CPU、 Grace Hopper Superchip、 NVLink、 Quantum 400 InfiniBand 及 BlueField-3 DPU，正大幅度增加生產，以滿足需求。
今年首季，Nvidia 數據中心產品收入42.8億美元，預期次季整體收入110億美元，即按季再升53%，遠超預期的71.5億美元。
Nvidia首季純利20.43億美元，按季升44%，經調整純利27.13億美元，經調整每股盈利1.09美元，按季升25%，預期為0.92美元。另外，每股股息0.04美元，於6月30日派發予6月8日有持股紀錄的股東。
|按會計準則
|2024財年首季
（億美元）
|按季變幅
|按年變幅
|收入
|71.92
|+19%
|-13%
|純利
|20.43
|+44%
|+26%
|毛利率
|64.6%
|+1.3點
|-0.9點
|經調整
會計準則
|2024財年首季
（億美元）
|按季變幅
|按年變幅
|收入
|71.92
|+19%
|-13%
|純利
|27.13
|+25%
|-21%
|每股盈利
|1.09
|+24%
|-20%
|毛利率
|66.8%
|+0.7點
|-0.3點
首季數據中心收入42.8億美元，預期為39億美元，按年增長14%，按季升18%。英偉達指，因為受雲公司及大型消費互聯聯網公司對GPU芯片需求帶動，這些公司使用英偉達芯片來訓練和部署內容生成式 AI 應用程序例如 OpenAI 的 ChatGPT 等。
至於遊戲產品收入22.4億美元，預期為19.8億美元，按年跌38%，按季升22%。英偉達指，按年收入下跌是受宏觀環境影響，以及對遊戲GPU需求下跌。
汽車產品方面，包括用於開發自動駕駛汽車的芯片和軟件，按年增長 114%，但銷售額仍然很小，不到 3 億美元。
【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構
【Nvidia業績】英偉達業績超預期 數據中心收入破紀錄 盤前升10%
【ChatGPT】英偉達黃仁勳：ChatGPT是「AI界iPhone」 稱未來「人人可成程式員」
記者：譚志偉