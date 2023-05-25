【ChatGPT】英偉達盤後突颷新高　股價狂奔27%撲388美元　AI需求推動業績勁超預期

▲ 【NVID】英偉達盤後突颷新高 股價狂奔27%撲388美元 業績超預期

Nvidia（美：NVID，英偉達）於收市後公布強勁的業績，刺激股價狂奔27%或82.12美元，到達387.98美元，創上市以來新高。英偉達首季收入71.9億美元，按季升19%，預期65.2億美元，數據中心產品收入42.8億美元，預期次季整體收入110億美元，即按季再升53%，遠超預期的71.5億美元。英偉達CEO黃仁勳直指，該公司數據中心產品需求激增，包括H100, Grace CPU, Grace Hopper Superchip, NVLink, Quantum 400 InfiniBand 及 BlueField-3 DPU，正大幅度增加生產，以滿足需求。

英偉達首季純利20.43億美元，按季升44%，經調整純利27.13億美元，經調整每股盈利1.09美元，按季升25%，預期為0.92美元。另外，每股股息0.04美元，於6月30日派發予6月8日有持股紀錄的股東。

按會計準則 2024財年首季

(億美元) 按季變幅 按年變幅 收入 71.92 +19% -13% 純利 20.43 +44% +26% 毛利率 64.6% +1.3點 -0.9點

經調整

會計準則 2024財年首季

(億美元) 按季變幅 按年變幅 收入 71.92 +19% -13% 純利 27.13 +25% -21% 每股盈利 1.09 +24% -20% 毛利率 66.8% +0.7點 -0.3點

首季數據中心收入42.8億美元，預期為39億美元，按年增長14%，按季升18%。英偉達指，因為受雲公司及大型消費互聯聯網公司對GPU芯片需求帶動，這些公司使用英偉達芯片來訓練和部署內容生成式 AI 應用程序例如 OpenAI 的 ChatGPT 等。

至於遊戲產品收入22.4億美元，預期為19.8億美元，按年跌38%，按季升22%。英偉達指，按年收入下跌是受宏觀環境影響，以及對遊戲GPU需求下跌。

汽車產品方面，包括用於開發自動駕駛汽車的芯片和軟件，按年增長 114%，但銷售額仍然很小，不到 3 億美元。

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記者：譚志偉