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香港寬頻夥拍萬寧推人才免費專業藥劑師諮詢計劃 藥劑師可發「諮詢證明」 視為兩天病假

理財智慧 09:38 2023/05/24

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流感季節加上新冠肺炎病毒，使到診所時常人龍不斷，香港寬頻集團（「香港寬頻」）（01310）以人才為重，宣布與香港最大型健與美產品連鎖店萬寧再度攜手合作，推出香港寬頻 x 萬寧 PharmaCare 試行計劃（「PharmaCare 計劃」），讓人才、家屬甚至其家庭傭工可於逾 50 間有專業註冊藥劑師駐場的萬寧分店，免費享有藥劑師諮詢服務及藥物；萬寧藥劑師向人才簽發的「藥劑師諮詢證明」，亦可視作兩天的病假證明，讓人才盡享領先全城的病假彈性。

【青姐話】波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

偶爾有小病小痛， 香港寬頻人才、其家屬及家庭傭工， 可選擇透過PharmaCare 計劃向萬寧的註冊藥劑師進行諮詢服務和領取藥物，免卻到診所求診時的排隊之苦，爭取更多時間休息，同時享受更多醫療保健服務的彈性選擇。計劃涵蓋範圍包括一般傷風感冒、腸胃不適、女士健康、過敏症狀、輕微痛症、眼部疾病、皮膚症狀及口腔護理等，由註冊藥劑師根據求診者的症狀作出判斷並提供合適藥物。人才若有較嚴重或持續病徵需要到診所或醫院求醫，也可獲得公司的團體醫療保險保障。
 

【好去處】日本「國民家品店」NITORI 首間旗艦店進駐MegaBox  佔地2萬呎  貨品種類逾5500件，詳見【下一頁

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去年 10 月，萬寧已率先夥拍香港寬頻，為香港寬頻人才提供免費 AI 身體健康檢查並提供報告，進一步體現雙方多元合作外，也將此創新專業健康諮詢服務加以推廣，共同締造多贏。
 

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DFI 零售集團總裁（健康、美容北亞區）黃曦嵐表示：「萬寧與香港寬頻再度合作，為推動人才健康聯手。都市人工作繁忙，萬寧透過龐大的銷售網絡及專業藥劑師團隊所提供的諮詢服務，在繁忙之中就如及時雨般提供可信的幫助。我們很高興能夠與以人才為本的香港寬頻共同推動這項試行計劃，幫助商業機構提供更大的彈性，以切合新常態下的需要。」


香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光指出：「人才對香港寬頻的整體成功非常重要，我們深信人才健康才能在工作上努力衝刺，這次與萬寧再度合作開展 PharmaCare 計劃，正正體現了我們為人才提供遠超全城的無比彈性，並期望藉此啟發各界企業更加著重保障同事及其家人的身心健康。」

 

 

《財富調查》 近半數港人擔憂退休儲備不足 較傾向於作定期投資 支出約佔薪金水平幾多?，詳見【下一頁

2023年度《財富洞察報告》詳細內容：

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責任編輯：陳詠妍

 

 

 

 

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