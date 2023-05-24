【異動板塊】人民幣走弱創近半年低 內房股捱沽 龍湖跌近8％最傷

美元轉強，人民幣滙價持續走弱，今日人民幣兌美元中間價再度下調234點，報7.056，創近半年低。重美元債的內房股則成為捱沽對象，當中以龍湖集團（00960）跌得最傷。

龍湖今日（24日）收報16.14元，下跌7.9%，成交額3.9億元，是全日表現最差藍籌股。其他內房股方面，龍頭股中國海外（00688）收報16.9元，跌3.4%；華潤置地（01109）收報31.15元，跌2.3%；碧桂園（02007）收報1.51元，跌1.9%。

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中小內房股方面，融創中國（01918）收報1.19元，跌5.6%；新城發展（01030）收報1.34元，跌2.9%；佳兆業集團（01638）收報0.233元，跌3.3%；雅居樂（03383）收報1.22元，跌4.7%。

高盛近日發表報告，指出內地有機會以更寬鬆貨幣政策刺激經濟，利率或進一步向下，加上居民外遊令服務業貿易逆差擴大，以及眾多不明朗因素，資金避險將推高美元，均不利人民幣前景。該行認為未來3及6個月人民幣滙價將跌穿7算，由6.8及6.7下調至7.1及7。

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記者：李兆明