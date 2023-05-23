  • 25°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 23:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【億萬富豪】馬斯克自曝每日忙到凌晨2點 強調：不會將公司交予後代管理

理財智慧 16:34 2023/05/23

分享：

分享：

億萬富豪馬斯克身兼多職，儘管最近已經辭去Twitter CEO一職，但目前仍有SpaceX以及Tesla兩間公司需要管理，馬斯克在接受訪時表示，自己每日生活要經歷不同業務內容的變換，相當漫長而且複雜，有時會令他感到十分痛苦。

【企業罰款】Facebook處理用戶資料失當 料遭愛爾蘭政府重罰逾60億【下一頁

【青姐話】波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

馬斯克分享自己行程安排時提到，他通常會安排最好一天只處理一間公司業務，例如把周二定為「Tesla日」，但有時可能一天用一半時間處理SpaceX的業務，並用另一半時間去處理Tesla的業務，一般來說，每日都要工作至凌晨2時才能休息。關於繼承人問題，馬斯克亦坦言是個難題。他表示已經向公司董事會推薦接手的人選，以防本人遇上意外亦有人能帶領公司。

【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

馬斯克更明確表示未來不會把 Tesla、SpaceX等任何一間旗下公司交予後代執掌，他表示：「不管他們有沒有能力、興趣管理公司，我絕對不會主動把股份交到孩子手上。」

【大行報告】 內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股）【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
經濟 富豪 馬斯克 Twitter Tesla SpaceX
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界排名】2023年全球智商排名 香港人平均IQ排全球第四
【世界排名】2023年全球智商排名 香港人平均IQ排全球第四
區內退休人士鍾情屋苑環境寧靜　382萬一筆過買新圍苑兩房
區內退休人士鍾情屋苑環境寧靜　382萬一筆過買新圍苑兩房
WhatsApp用家必要知道5件事 加密訊息有呢幾個隱藏功能
WhatsApp用家必要知道5件事 加密訊息有呢幾個隱藏功能
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
DONKI鑽石山分店24/5開幕 荷里活廣場推優惠 消費滿$600送$60優惠
DONKI鑽石山分店24/5開幕 荷里活廣場推優惠 消費滿$600送$60優惠
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款