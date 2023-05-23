【億萬富豪】馬斯克自曝每日忙到凌晨2點 強調：不會將公司交予後代管理

億萬富豪馬斯克身兼多職，儘管最近已經辭去Twitter CEO一職，但目前仍有SpaceX以及Tesla兩間公司需要管理，馬斯克在接受訪時表示，自己每日生活要經歷不同業務內容的變換，相當漫長而且複雜，有時會令他感到十分痛苦。

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馬斯克分享自己行程安排時提到，他通常會安排最好一天只處理一間公司業務，例如把周二定為「Tesla日」，但有時可能一天用一半時間處理SpaceX的業務，並用另一半時間去處理Tesla的業務，一般來說，每日都要工作至凌晨2時才能休息。關於繼承人問題，馬斯克亦坦言是個難題。他表示已經向公司董事會推薦接手的人選，以防本人遇上意外亦有人能帶領公司。

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馬斯克更明確表示未來不會把 Tesla、SpaceX等任何一間旗下公司交予後代執掌，他表示：「不管他們有沒有能力、興趣管理公司，我絕對不會主動把股份交到孩子手上。」

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撰文：鄭日棱