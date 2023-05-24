微軟旗下Bing成ChatGPT默認搜尋工具 即將開放給所有用戶

微軟於香港時間周三（24日）凌晨舉辦的Microsoft Build開發者大會上宣布，OpenAI將把Bing作為ChatGPT的默認搜尋工具。

新的搜尋功能將即日起向ChatGPT Plus的用戶推出，並很快通過ChatGPT的插件對所有免費用戶開放。就像Bing的聊天體驗由GPT-4提供動力並使用引用連結一樣，OpenAI的ChatGPT將包含引用的搜尋和網絡數據。

微軟行政總裁Satya Nadella在會上表示，此次合作只是與OpenAI的合作計劃的開始，「我們我們將把Bing的最好的東西帶到ChatGPT體驗中。」

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微軟還承諾，將使用與ChatGPT相同的開放插件標準，從而實現Bing Chat、微軟的Copilot平台和ChatGPT之間的插件互通。

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