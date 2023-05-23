【屋邨管理】屋邨扣分制加強措施第四季落實 增加9項不當行為扣分

房屋委員會資助房屋小組委員會於今天（24日）通過實施屋邨管理扣分制加強措施，增加涉及環境衞生、公眾安全及嚴重違反租約的九項不當行為扣分分數，並擴大兩項有關環境衞生/嚴重違反租約的不當行為適用範圍，新措施將在今年第四季實施。

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九項不當行為分別為亂拋垃圾；胡亂棄置垃圾；任由攜帶之動物及禽畜隨處排泄糞便，弄污公眾地方；棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作；造成噪音滋擾；在垃圾收集站、樓宇範圍內或其他公眾地方胡亂傾倒或棄置裝修廢料；損壞雨水/污水管，引致滲水往下層單位；損毀或盜竊房委會財物；以及把出租單位作非法用途。

上述不當行為扣分分數將由五至七分增加到七至15分不等，當中損壞雨水/污水管引致滲水往下層單位所扣分數由七分增至15分及警告機制不再適用。

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至於擴大不當行為適用範圍，「拒絕維修應由租戶負責保養的喉管或衞生設備」修訂為「沒有維修應由租戶負責保養的喉管或衞生設備，或沒有按房委會的要求糾正未經批准的改動工程」；以及「非法擺賣熟食」修訂為「非法販賣商品或服務，未經房委會批准而提供、推廣、招攬或宣傳具有商業性質的商品或服務」。

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撰文：鄭日棱