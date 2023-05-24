▲ 【小米業績】小米管理層：全球手機市場受壓影響上季收入 中高端產品佔比增帶動毛利率（第二版）

小米 （01810） 首季收入下跌18.9%，小米集團總裁盧偉冰解釋，上季全球智能手機市場下跌，以及印度業務有所調整。盧偉冰提到，由於中高端產品佔比提高，同時呈現規模效應，帶動毛利率表現，又預計日後中高端產品收入貢獻佔比會繼續提高。

小米集團首席財務官林世偉稱，去年拖累毛利率的負面因素，包括匯率、高庫存等，已明顯改善，同時公司關停低毛利業績，調整成本結構，另外，公司已成立商業管理委員會，檢視自身營運效率，預計可支撐毛利率及利潤。林世偉又稱，小米會繼續加大研發開支，但會捉緊其他成本開支。

營銷費用、採購成本有優化空間

盧偉冰認為，營銷費用及採購成本仍有優化空間，「過去由於高速發展，內部確實有一些浪費」，通過降本增效有助進一步改善小米業務。

盧偉冰又稱，目前小米自身及渠道庫存水平非常健康，然而行業產業鏈仍處於下降軌道，未來會就不同產品周期進行備貨。林世偉補充，首季末製成品庫存已經按年減少約100億元，降至210億元。

重點整合線下商店「小米之家」

小米近季著手處理庫存問題，林世偉指出，季度庫存回落至近5季最低水平。他又提到，上季著力清理海外市場庫存，拖累同期手機平均銷售單價（ASP）下跌。

小米今年重點整合線下商店「小米之家」，提升門店運營效率，盧偉冰稱，首季平均單店支付金額（GMV）錄得自2022年首季新高，今年加強店內高端產品佔比，同時擴大合作夥伴規模，以及線上線下融合，將更多售後服務融入小米之家。

618預售反應良好

對於618預售表現，盧偉冰指，多款手機及家用電器反應良好，但宏觀零售目前仍存不確定性，人們消費意慾保守，但料促銷打折和新品優惠可引來積極帶動作用，也希望行業能夠盡快恢復。

市場關注小米印度營運情況，盧偉冰稱，當地業務仍然非常健康，首季公司市佔率約17%，然而公司不會有一個非常具體的利潤表目標。

無意推出AI大模型

盧偉冰提到，小米無意推出AI大模型，但會應用AI 技術到虛擬助手小愛同學、手機系統MIUI等，小米內部會利用AI提高工作效率。

上季互聯網服務收入按年回落1.2%，盧偉冰解釋，上季遊戲業務收入按年增長16.3%至13億元，但是金融科技及廣告收入下滑，盧偉冰指出，由於手機出貨量下跌，影響預裝廣告貢獻。

對於OPPO哲庫關停事件，盧偉冰表示，小米自研芯片的投入決心不會動搖，考慮到芯片投入的長期性、複雜性，要做好10年至20年持久戰的準備，而芯片的目的是爲了提升終端產品的競爭力、用戶體驗。

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（第一版為記者會內容；第二版加入投資者會議）

記者：李哲毅