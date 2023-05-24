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【小米業績】小米管理層：全球手機市場受壓影響上季收入　中高端產品佔比增帶動毛利率

股市 21:06 2023/05/24

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【小米業績】小米管理層：全球手機市場受壓影響收入　中高端產品佔比增帶動毛利率

小米首 （01810） 季收入下跌18.9%，小米集團總裁盧偉冰解釋，上季全球智能手機市場下跌，以及印度業務有所調整。盧偉冰提到，由於中高端產品佔比提高，同時呈現規模效應，帶動毛利率表現，又預計日後中高端產品收入貢獻佔比會繼續提高。

小米集團首席財務官林世偉稱，去年拖累毛利率的負面因素，包括匯率、高庫存等，已明顯改善，同時公司關停低毛利業績，調整成本結構，另外，公司已成立商業管理委員會，檢視自身營運效率，預計可支撐毛利率及利潤。林世偉又稱，小米會繼續加大研發開支，但會捉緊其他成本開支。

小米首季收入跌19%符預期　經調整利潤增13%、毛利率創新高，詳情可看【下一頁】

小米近季著手處理庫存問題，林世偉指出，季度庫存回落至近5季最低水平。他又提到，上季著力清理海外市場庫存，拖累同期手機平均銷售單價（ASP）下跌。

小米今年重點整合線下商店「小米之家」，提升門店運營效率，盧偉冰稱，首季平均單店支付金額（GMV）錄得自2022年首季新高，今年加強店內高端產品佔比，同時擴大合作夥伴規模，以及線上線下融合，將更多售後服務融入小米之家。

上季互聯網服務收入按年回落1.2%，盧偉冰解釋，上季遊戲業務收入按年增長16.3%至13億元，但是金融科技及廣告收入下滑，盧偉冰指出，由於手機出貨量下跌，影響預裝廣告貢獻。

對於OPPO哲庫關停事件，盧偉冰表示，小米自研芯片的投入決心不會動搖，考慮到芯片投入的長期性、複雜性，要做好10年至20年持久戰的準備，而芯片的目的是爲了提升終端產品的競爭力、用戶體驗。

盧偉冰提到，小米無意推出AI大模型，但會應用AI 技術到虛擬助手小愛同學、手機系統MIUI等，小米內部會利用AI提高工作效率。

相關文章：

【小米業績】小米今公布首季業績　料手機拖累收入跌兩成　毛利率改善助提升利潤

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記者：李哲毅

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