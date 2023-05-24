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【HSBC滙豐】滙豐研退出12國業務　佔多達1/5市場　滙豐ADR低港2%

股市 22:29 2023/05/24

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【HSBC滙豐】滙豐研出售或精簡12個市場業務

HSBC匯豐 （00005） 財務總監艾橋智（Georges Elhedery）接受路透訪問時表示，為加強聚焦於亞洲擴展，該行正檢視退出多達五分一有貸款業務的市場。報道指，這些檢討可能最終會導致滙豐決定出售或精簡12個市場的業務。

環球銀行股下跌，滙豐ADR折算報58.23港元，較港收市價59.25元低1.7%。

艾橋智表示，其中一些市場的進展會比其他市場慢，而且它們本身都不足以改變整體業務概況，但隨着推進並執行這些評估，確實希望它們能朝轉向亞洲作出貢獻。報道指，艾橋智拒絕透露正在檢視哪些市場以及這些進程的時間表。

不過，艾橋智提到，墨西哥市場並非該行今次檢視範圍，指墨西哥對該行來說表現非常好，美國—墨西哥—加拿大貿易協定，以及「中國+1」戰略支持了墨西哥的經濟增長。

他表示，零售業務中約70%的客戶獲取，是透過滙豐在墨西哥服務的跨國企業員工而達到，因此與批發業務有很強的協同作用，且這套方案作為一個整體對該行有意義。

另外，艾橋智表示，該行中期挑戰是維持收入增長的勢頭，全球央行加息帶來的刺激已逐漸減弱。該行有望在未來2年內在內地保險領域招聘約2000名私人財富經理。

相關文章：

【HSBC滙豐】滙豐788億港元售加拿大業務、料稅前賺57億美元　開市升2.5%

【HSBC滙豐】滙豐出售法國零售業務有變卦　首季回撥20億美元

編輯：胡學能

港股 滙豐控股（00005）
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